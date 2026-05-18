Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu

Cu Cristi Chivu pe banca tehnică, Inter Milano a reușit o performanță greu de egalat. 

La primul său sezon complet ca antrenor principal la o echipă de seniori, Chivu a cucerit alături de Inter Scudetto și Cupa Italiei. 

Giuseppe Marotta, plecăciuni în fața lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, a reacționat după ”dubla” reușită de Cristi Chivu pe banca formației de pe ”Giuseppe Meazza”. Marotta a dezvăluit ce înseamnă pentru el eventul și a transmis că cele două trofee câștigate de Inter îi aparțin în principal lui Cristi Chivu. 

Conducătorul lui Inter a explicat încă o dată motivul pentru care Cristi Chivu a fost ales în vara anului trecut pentru banca nerazzurrilor deși o mai antrenase doar pe Parma la nivel de seniori timp de doar câteva luni. 

Acesta este primul meu titlu ca președinte. Este împlinirea unui vis pe care îl am încă din copilărie, când îmi imaginam un viitor în fotbal, fără să știu dacă voi ajunge vreodată să-l trăiesc cu adevărat. Faptul că îl câștig ca președinte al lui Inter face totul și mai special. Primul gând se îndreaptă către predecesorii mei.

Un mulțumesc sincer se îndreaptă către Oaktree Capital Management. Ne-au lăsat mereu să lucrăm cu maximă liniște, cu viziune, susținându-ne discret. Acesta este un titlu al muncii de echipă, al celor care ies zilnic pe teren și construiesc un grup unit și conștient de forța sa.

Este titlul lui Cristian Chivu, pe care l-am ales cu încredere pentru o calitate fundamentală: curajul. Chivu a adus experiență, devenind un punct de referință atât pe teren, cât și în afara lui. Apoi sunt suporterii. Mereu prezenți, mereu alături de noi. Aceasta este și realizarea lor, pentru că Inter trăiește prin pasiunea și mândria celor care susțin echipa zi de zi. Noi suntem Inter, iar povestea continuă”, a spus Giuseppe Marotta, conform TuttoMercatoWeb.

