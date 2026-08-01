Gheorghe Hagi, despre legendarul Franco Baresi: "Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie"

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a transmis un mesaj, prin intermediul paginii sale de Facebook, prin care deplânge dispariţia celebrului fundaş italian Franco Baresi, la vârsta de 66 de ani.

"Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie. Am avut plăcerea sa joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legenda a fotbalului mondial. Odihneşte-te în pace, Franco!", a transmis Hagi.

Fostul internaţional român Aurel Ţicleanu, membru al "Craiovei Maxima", a avut de asemenea cuvinte elogioase la adresa lui Baresi, împotriva căruia a jucat în 1982 într-un meci Italia - România.

"Aflu cu mare tristeţe că fostul mare jucător Franco Baresi (8 mai 1960 - 31 iulie 2026) s-a stins din viaţă noaptea trecută! A debutat în echipa naţională la un meci la Florenţa contra României, Italia fiind proaspăta deţinătoare a Cupei Mondiale cucerite în Spania 1982! El a debutat, iar mie mi-a arătat cartonaşul roşu un arbitru francez, Georges Konrath, chiar dacă nu l-am atins pe Bruno Conti, care a simulat îngrozitor! Vă rog să vedeţi şi componenţa celor două echipe! Jucători imenşi, uriaşi, nu? Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi pace!", a scris Ţicleanu pe pagina sa de socializare.

Legendarul fundaş italian Franco Baresi, căpitan emblematic al echipei de fotbal AC Milan în anii 80-90, cu care a câştigat trei Cupe ale Campionilor Europeni şi şase titluri în Serie A, a încetat din viaţă la 66 de ani, a anunţat clubul lombard, vineri, citat de AFP.

''Milan deplânge dispariţia lui Franco Baresi care va rămâne pentru totdeauna, ca şi tricoul său cu numărul şase, o parte inseparabilă şi fundamentală din ADN-ul şi istoria clubului'', a scris AC Milan, al cărui vicepreşedinte de onoare era din 2020.

Campion mondial cu Italia (fără a fi jucat vreun meci) la turneul final din 1982 şi finalist la CM 1994, Baresi este considerat drept unul dintre cei mai mari libero din istorie.

AC Milan nu a precizat cauza decesului, dar Baresi a suferit o intervenţie chirurgicală în august 2025 pentru a i se extirpa un nodul pulmonar.

Născut în Lombardia, în mai 1960, Franchino 'Franco' Baresi a început să joace pentru echipele de juniori ale clubului în 1974, înainte de a se alătura primei echipe în 1978, la 17 ani şi 11 luni. El a devenit titular la 18 ani, iar apoi căpitan la 22 de ani, simţul său de anticipaţie şi al deposedării, precum şi caracterul de lider compensând un fizic considerat delicat.

El a format împreună cu Paolo Maldini, Mauro Tassotti şi Alessandro Costacurta o defensivă redutabilă în Europa.