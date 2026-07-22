Germania a părăsit Cupa Mondială 2026 din ”16”-imi. După ce au terminat pe primul loc Grupa E cu șase puncte, nemții au fost eliminați în prima fază eliminatorie de Paraguay la penaltiuri (1-1, 3-4 d.l.d.).

Julian Nagelsmann (38 de ani) a plecat, așadar, de la cârma naționalei, iar în locul său selecționer sunt șanse deosebit de mari să fie pus Jurgen Klopp, care lucrează în prezent ca Global Sports Director la Red Bull.

Jurgen Klopp, la naționala Germaniei. Cine vine să-l ajute: ”Vor lucra împreună”

Odată cu venirea lui Klopp la selecționata Germaniei va veni și Per Mertesacker, fostul stoper care a câștigat Cupa Mondială în 2014 cu nemții și care a fost secundul lui Freddie Ljunberg la Arsenal în 2019.

El va ocupa funcția de director general sportiv

”Federația poartă discuții concrete cu Mertesacker pentru funcția de director general sportiv. Planul este ca Mertesacker să îi ia locul lui Andreas Rettig, care va părăsi funcția la finalul anului.

Mertesacker este pregătit să se alăture federației și să lucreze alături de Jurgen Klopp”, a scris jurnalistul sportiv Florian Plettenberg într-o postare publicată pe rețelele social media.

După CM 2026, pentru nemți urmează meciurile din urna valorică ”A” în Nations League. Germania face parte din Grupa 2 alături de Olanda, Grecia și Serbia, iar primul meci e împotriva olandezilor pe 24 septembrie, în Amsterdam.