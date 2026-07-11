Klopp s-a înțeles deja cu federalii nemți, însă trebuie să ajungă la un acord și cu grupul Red Bull pentru încheierea contractului de manager global.

Detaliile contractului lui Jurgen Klopp la naționala Germaniei

Conform Sky Sport, negocierile dintre cele două părți s-au purtat la New York, acolo unde antrenorul este prezent în calitate de analist sportiv la Campionatul Mondial. Sursa citată susține că Jurgen Klopp și-a dat acordul pentru un contract valabil până la următoarea ediție a Cupei Mondiale, în 2030.

Se pare că antrenorul își va încheia contractul cu Red Bull la începutul săptămânii viitoare, iar, ulterior, va pune la punct și ultimele detalii din contractul pe care îl va avea cu Federația Germană de Fotbal.

”Președintele Federației Germane de Fotbal (DFB), Bernd Neuendorf, și vicepreședintele DFB, Hans-Joachim Watzke, au purtat ieri, la New York, o primă discuție amplă cu Jurgen Klopp privind o posibilă numire a acestuia în funcția de selecționer al naționalei Germaniei.

În cadrul schimbului de opinii, desfășurat într-o atmosferă constructivă, părțile au ajuns la un acord asupra principalelor aspecte ale unui potențial contract. Negocierile vor continua săptămâna viitoare”, se arată în comunicatul oficial emis de DFB.