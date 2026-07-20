După înlăturarea lui Julian Nagelsmann de la naționala Mannschaft, federalii germani au anunțat că sunt în negocieri cu Jurgen Klopp pentru preluarea echipei naționale.

Jurgen Klopp: ”Nu mai există niciun obstacol!”

Jurgen Klopp a anunțat că a ajuns la un acord cu grupul Red Bull pentru rezilierea contractului și că are ”cale liberă” către naționala Germaniei.

Fostul antrenor al lui Liverpool susține că instalarea sa la naționala Germaniei se va produce în următoarele zile.

”Am un acord cu Red Bull, unul foarte avantajos. Așa că, în acest moment, nu mai există niciun obstacol real. Totul merge în direcția potrivită.

După finală, ne vom întoarce acasă și vom încerca să rezolvăm această situație cât mai repede posibil.

În mod ideal, totul ar trebui să fie stabilit în următoarele câteva zile. Au mai rămas doar câteva săptămâni până la următorul meci internațional. Decizia trebuie luată și va fi luată”, a spus Jurgen Klopp.