1. Jadon Sancho, 2. Joao Felix, 3. De Ligt! L'Equipe a facut topul celor mai valorosi fotbalisti U21, iar sumele sunt ametitoare! Franta, adversara Romaniei la EURO, cea mai scumpa echipa

L'Equipe a facut topul celor mai valorosi tineri fotbalisti din lume.

Jadon Sancho, mijlocasul ofensiv al Borussiei Dortmund si al nationalei Angliei, este cel mai valoros jucator sub 20 de ani din lume, considera L'Equipe, care alcatuieste un top 50 al celor mai buni jucatori ce nu au implinit aceasta varsta. El este urmat de portughezul Joao Felix, de la Benfica, si de olandezul De Ligt, curtat de Barcelona si PSG.

De Ligt, care pe 12 august va implini 20 de ani, este un "amestec de viteza si de forta", scrie L'Equipe. "Stie sa faca totul, iar siguranta lui este dezarmanta pentru orice atacant", adauga ziarul francez.

In topul celor mai valorosi jucatori U21 din lume mai intrat Kai Havertz, de la Bayer Leverkusen. Cota sa este de 75.000.000 euro!

Printre cei 50 de jucatori nu este niciun roman.

Franta este reprezentata in acest top de Ibrahima Konate, Matteo Guendouzi, Alban Lafont, Dan-Axel Zagadou, Evan Ndicka, Moussa Diaby si Malang Sarr. Guendouzi si Sarr sunt in lotul pentru Campionatul European de tineret ce se va desfasura in aceasta luna in Italia si San Marino. Franta este intr-o grupa din care mai fac parte Romania, Anglia si Croatia.

In afara lui Sancho, in acest top, Anglia ii are pe Declan Rice, Callum Hudson-Odoi, Ryan Sessegnon, Phil Foden, Reiss Nelson, Mason Mount si Dwight McNeil. Cu exceptia lui Sancho si a lui Rice, care au jucat pentru prima reprezentativa a Angliei la turneul final al Ligii Natiunilor, a lui Hudson-Odoi, accidentat, si a lui McNeil, acesti jucatori sunt in lotul pentru CE de tineret.

In top exista si un suedez, Alexander Isak, ce a evoluat pentru prima reprezentativa a tarii sale in finalul meciului cu Romania (2-1) din preliminariile EURO 2020.

Pe ultimul loc in top este un norvegian Erling Haland, ce nu a apucat sa debuteze la nationala mare a tarii sale, si ea adversara a tricolorilor in preliminariile EURO 2020.

Topul celor mai valorosi fotbalisti U21



1. Jadon Sancho - 150.000.000

2. Joao Felix - 120.000.000

3. Matthjis De Ligt - 80.000.000 euro

4. Kai Havertz - 75.000.000

5. Gianluigi Donnaruma - 70.000.000

6. Vinicius Junior - 70.000.000

7. Declan Rice - 70.000.000

8. Matteo Guendouzi - 70.000.000

9. Samuel Chukwueze - 63.000.000

10. Nicolo Zaniolo - 50.000.000

11. Ibrahima Konate - 50.000.000

12. Callum Hudson-Odoi - 50.000.000

13. Justin Kluivert - 50.000.000

14. Pedro Porro - 50.000.000 (clauza de reziliere)

15. Rodrygo Goes - 45.000.000

16. Ryan Sessegnon - 35.000.000

17. Moise Kean - 30.000.000

18. Alban Lafont - 30.000.000

19. Dan-Axel Zagadou - 30.000.000

20. Rafael Leao - 30.000.000

21. Ozan Kabak - 30.000.000

22. Boubacar Kamara - 30.000.000

23. William Saliba - 30.000.000

24. Phil Foden - 30.000.000

25. Evan Ndicka - 25.000.000

26. Reiss Nelson - 17.000.000

27. Yan Valery - 15.000.000

28. Mason Mount - 10.000.000

29. Andreas Skov Olsen - 7.000.000

30. Kik Pierie - 4.000.000