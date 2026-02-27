Campioana României este pe locul șapte, cu 43 de puncte, și riscă să rateze play-off-ul pentru prima oară în noul format al campionatului nostru, cu play-off și play-out.

Echipa lui Gigi Becali are nevoie de două victorii în ultimele două meciuri, cu UTA Arad (deplasare) și U Cluj (acasă), dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a prinde dramatic un loc în ”TOP 6”.

Multe voci importante din fotbalul românesc o dau pe FCSB printre favoritele la titlu dacă echipa campioană va reuși să se califice în play-off. Pe acest aspect mizează, cel mai probabil, și bookmakerii, care o dau ca favorita numărul cinci pentru al treilea campionat la rând.

Favorită clară este Universitatea Craiova, liderul la zi din Superligă, iar podiumul este completat de Dinamo și Rapid. CFR Cluj este favorita numărul patru, după ce a legat nouă victorii în campionat și pare ca și calificată în play-off.

Cotele pentru câștigarea titlului de campioană, după 28 de etape:

Universitatea Craiova - 2.75

Dinamo București - 4

Rapid București - 5

CFR Cluj - 6

FCSB - 15

FC Argeș - 25

Universitatea Cluj - 25

FC Botoșani - 50

Ianis Zicu: ”Nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva!”

Ianis Zicu a luat parte joi seară la conferința de presă premergătoare jocului cu CFR Cluj. Antrenorul celor de la Farul Constanța a profitat de ocazie și i-a răspuns lui Gigi Becali, patronul de la FCSB, care l-a criticat în urmă cu câteva zile pentru felul în care a gestionat meciul cu FC Argeș, scor 0-1, partidă care ar fi ajutat-o pe FCSB în cazul unui rezultat negativ al piteștenilor.

Ianis Zicu a transmis că, deși Farul Constanța nu mai are șanse la play-off, constănțenii vor lupta pentru orice punct și nu va încerca ”să decidă” ultimele echipe care se vor califica în play-off.

”Nu cred că Gigi Becali a zis doar de Farul, a zis și de Oțelul, sunt mai multe variante pe care dânsul le așteaptă. Sunt calcule pe care și le face, dar nu cred că noi oferim ajutor cuiva și nu cred că acest club s-a gândit vreodată să ajute pe cineva.

Sunt convins că noi avem liniștea de a câștiga meciul pentru noi. Sunt păreri și asta este. Eu, oricum, sunt antrenor și am învățat, tot de la dânsul, că este bine să nu mă cert decât cu antrenorii”, a spus Ianis Zicu la conferința de presă.