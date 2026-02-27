Fostul atacant de la FCU Craiova și U Cluj a devenit persona non-grata în Ucraina, după ce fanii lui Dinamo Kiev au descoperit mai multe postări de propaganda rusă pe conturile de social media ale fotbalistului.

Anunț teribil pentru Vladislav Blănuță

Blănuță și-a cerut iertare și a transmis că acele postări erau făcute în urmă cu mai mulți ani, însă acest lucru nu l-a ajutat, iar fotbalistul nu a confirmat nici prin evoluțiile sale. Din acest motiv, Blănuță a jucat destul de puțin, doar 300 de minute pe parcursul a 10 jocuri și a înscris un singur gol.

Dinamo a dorit să îl transfere în această iarnă, dar regulamentul FIFA nu i-a permis lui Blănuță să joace pentru o a treia echipă într-un singur sezon, astfel că a rămas la Dinamo Kiev. Chiar dacă Igor Kostyuk, antrenorul lui Dinamo Kiev, a transmis că Blănuță va primi șansa să joace, jurnalistul Igor Tsyganyk crede că sunt șanse mici ca acest lucru să se întâmple.

De fapt, Tsyganyk susține că Blănuță va juca la Dinamo Kiev doar dacă Matviy Ponomarenko și Eduardo Guerrero, cei doi atacanți de bază, se vor accidenta. În caz contrar, jurnalistul spune că Blănuță ar putea prinde minute de joc doar în Cupa Ucrainei.

”Igor Kostyuk a spus că Blănuță se află în acest moment sub contract cu Dinamo Kiev și nu există niciun motiv pentru care să nu joace. Totuși, înțeleg că în acest moment prima opțiune este Ponomarenko, a doua, Guerrero și abia apoi Blănuță. Are el multe șanse să joace? Probabil doar dacă atacanții de bază vor fi suspendați sau accidentați. Altfel, cred că ar putea primi câteva minute doar în Cupa Ucrainei.

Deocamdată, Kostyuk intenționează să joace cu un singur vârf și nu dorește să folosească doi atacanți. Prin urmare, în opinia mea, Blănuță nu are foarte multe șanse să joace în acest sezon la Dinamo Kiev”, a spus jurnalistul.