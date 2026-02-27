Lille a reuşit să întoarcă scorul din tur şi să se califice în dauna sârbilor de la Steaua Roşie Belgrad, în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

A fost 2-0 după prelungiri la Belgrad, după ce Lille pierduse acasă în tur cu 0-1.

Olivier Giroud, în minutul 4, mai precis după 238 de secunde de la începerea jocului, şi Nathan Ngoy (99) au înscris pentru Lille, care s-a calificat astfel în optimi.

A fost golul cu numărul 300 la echipele de club pentru atacantul francez.

Giroud (40 de ani în septembrie), campion mondial cu Franța în 2018, a ajuns la 4 goluri în actuala ediție din Europa League, la care se adaugă alte 5 reușite în Ligue 1.

El a revenit în vară în Ligue 1, după ce în ultimul deceniu a evoluat la Arsenal, Chelsea, AC Milan și Los Angeles FC.

Rezultatele și marcatorii din play-off-ul pentru optimile EL

Steaua Roşie Belgrad - (+) Lille OSC 0-2, după prelungiri

Au marcat: Olivier Giroud 4, Nathan Ngoy 99.

În tur: 1-0.

(+) Ferencvaros Budapesta - Ludogoreţ Razgrad 2-0

Au marcat: Gabi Kanichowsky 14, Kristoffer Zachariassen 30.

În tur: 1-2.

(+) VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0-1

A marcat: Luke McCowan 1.

În tur: 4-1.

Viktoria Plzen - (+) Panathinaikos Atena 1-1, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare

Au marcat: Karel Spacil 62, respectiv Andrews Tetteh 9.

Au executat în ordine loviturile de departajare: Amar Memic 0-0 (ratare - a apărat Alban Lafont), Davide Calabria 0-0 (ratare - a apărat Florian Wiegele), Patrik Hrosovsky 1-0 (gol), Facundo Pellistri 1-1 (gol), Denis Visinsky 2-1 (gol), Filip Djuricic 2-2 (gol), Cheick Souare 2-2 (ratare - şut peste poartă), Karol Swiderski 2-3 (gol), Matej Valenta 3-3 (gol), Milos Pantovic 3-4 (gol).

Cartonaş roşu: Javi Hernandez (Panathinaikos) 105.

În tur: 2-2.

(+) Bologna - Brann Bergen 1-0

A marcat: Joao Mario 56.

Cartonaş roşu: Jacob Lungi Soerensen (Brann) 37.

În tur: 1-0.

(+) Celta Vigo - PAOK Salonic 1-0

A marcat: Williot Swedberg 63.

În tur: 2-1.

(+) KRC Genk - Dinamo Zagreb 3-3, după prelungiri

Au marcat: Yira Sor 51, Matteo Perez Vinloef (autogol) 101, Daan Heymans 115, respectiv Monsef Bakrar 45+2, Luka Stojkovic 57 - penalty, 75.

Cartonaş roşu: Luka Stojkovic (Dinamo) 103.

În tur: 3-1.

(+) Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul 1-2

Au marcat: Callum Hudson-Odoi 68, respectiv Kerem Akturkoglu 22, 48 - penalty.

În tur: 3-0.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la Nyon (14:00, ora României).

