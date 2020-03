Bomba pe piata transferurilor! Jadon Sancho pleaca de la Borussia Dortmund! Contractul i se negociaza in aceste zile in plina pandemie de coronavirus! Unde poate ajunge

Jadon Sancho pleaca de la Borussia Dortmund.

Plecarea lui Jadon Sancho de la Borussia Dortmund este tot mai aproape. Transferul fotbalistului englez este negociat in aceste zile, insa pandemia coronavirusului intarzie negocierile.

Jucatorul englez este cotat la 130 de milioane de euro si a fost dorit de mai multe forte din Europa, dar in special de cluburile din Premier League. Jurnalistul italian Fabrizio Romano, a dezvaluit ca Manchester United a luat legatura cu impresarul lui Jadon Sancho si in aceste zile i se negociaza contractul pe Old Trafford.

Potrivit sursei citate, pandemia coronavirusului afecteaza comunicarea dintre cele doua parti, insa se face tot posibilul sa se puna la punct ultimele detalii. Dortmund nu insista sa il dea pe Sancho, insa daca United va oferi o suma care sa se apropie cu valoarea de piata a fotbalistului, cu siguranta Sancho va pleca.