S-a decis soarta lui Jadon Sancho! Ce va face din vara fotbalistul dorit de puterile din Premier League

Jadon Sancho este unul dintre cei mai ravniti jucatori la momentul actual.

In ciuda zvonurilor conform carora fotbalistul se va desparti de Borussia Dortmund pentru a merge in Premier League, Jadon Sancho va ramane la formatia germana in vara, anunta ruhrnachrichten.de.

Chelsea, Manchester United si Liverpool au pus ochii pe jucatorul de 19 ani. Fotbalistul traverseaza o forma fantastica in acest sezon. Sancho a evoluat in 21 de meciuri in Bundesliga, reusind 13 goluri si 14 pase decisive. Acesta are si 2 goluri in Champions League.



Desi era dat ca si plecat de la BVB, Sancho ar putea ramane si din vara la foramtia din Germania. Fotbalistul are contract cu Dortmund pana in 2020, iar sursa citata anunta ca englezul va pleca cel mai devreme in iarna anului 2021.



Borussia vrea sa primeasca la schimbul jucatorului 120 de milioane de euro.