Cosmin Contra s-a reapucat de treabă, după o pauză de mai bine de zece luni. Ce-i drept, această perioadă de așteptare a inclus și un caz șocant de care a avut parte, în Arabia Saudită.

Ajuns în Qatar, în premieră, „Guriță“ dă impresia că a luat cu el în bagaje și „bagheta magică“. Pentru că ce a reușit, la Al-Arabi Doha, în primele sale două partide a fost cu adevărat spectaculos, după cum Sport.ro a explicat aici.

Datorită rezultatelor sale, Contra e deja în centrul atenției, în Qatar. Pentru că rar se întâmplă ca un nou antrenor să producă o schimbare atât de radicală, în bine, la o echipă aflată în criză, așa cum a reușit Contra cu Al-Arabi Doha.

În acest context, în ultimele zile, tehnicianul român a fost în prim-planul multor materiale televizate și a fost solicitat pentru interviuri.

Cosmin Contra: „N-am timp pentru vizite acum“

După victoria cu Al-Sadd (3-1), cea mai titrată formație din Qatar, Contra a explicat, în primul rând, „secretul“ unui succes imens.

„Sunt foarte fericit pentru jucătorii mei. Eu sunt aici de doar opt zile și vă spun că, în perioada asta, băieții au făcut o treabă fantastică la ședințele de pregătire pe care le-am condus. Sincer, se vede determinarea lor. Iar, din ce îmi spun cei de la club, se vede o schimbare în bine. Băieții vin cu mare entuziasm la antrenamente. Sunt foarte concentrați“, a explicat Contra.

Acesta a făcut și o scurtă „radiografie“ a partidelor cu Al-Duhail (4-1) și cu Al-Sadd (3-1): „La Al-Arabi, avem o echipă, în adevăratul sens al cuvântului. Băieții se sacrifică unul pentru celălalt. Asta le-am și cerut din prima zi în care am ajuns aici. Și mă bucur pentru ei, fiindcă ultimele două rezultatele le-au redat încrederea pierdută. Sper să continuăm așa, fiindcă le-am promis fanilor că vom avea o echipă capabilă să abordeze fiecare meci la victorie“.

La fel cum facem noi cu străinii care vin în România, fiind curioși să aflăm părerile lor despre viața de aici, și arabii l-au întrebat pe Contra ce impresie i-a lăsat Qatar, țara care a găzduit Mondialul din 2022. Doar că „Guriță“ n-a fost foarte entuziasmat de această întrebare.

„Am auzit că Doha e un oraș foarte frumos, dar n-am timp de vizite acum. Meciurile noastre sunt programate din 3 în 3 zile. Acum, sunt foarte ocupat cu antrenamentele, cu programul de pregătire. După, când vom avea o pauză mai mare, voi avea timp să vizitez și orașul“, a explicat Contra.

