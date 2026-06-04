OFICIAL Andoni Iraola e noul antrenor al lui Liverpool!

Andoni Iraola e noul antrenor al lui Liverpool! Premier League
SPORT.RO
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Andoni Iraola (43 de ani) este noul antrenor al lui Liverpool. Spaniolul a semnat contractul după ce a pregătit-o în ultimii trei ani pe Bournemouth, alături de care a reușit o calificare în Europa League în sezonul precedent.

Ibericul îl va înlocui pe Arne Slot, care a fost deja demis după parcursul modest din sezonul 2025-2026, în care Liverpool a ”smuls” chinuit un loc de UEFA Champions League, în contextul unor investiții de aproape 500 de milioane de euro în transferuri.

Andoni Iraola, oficial noul antrenor al lui Liverpool!

”Putem să confirmăm că Andoni Iraola a semnat un acord pentru a deveni noul antrenor principal al clubului înainte de sezonul 2026-27”, a transmis Liverpool.

Pentru Iraola, Liverpool va fi cea mai tare provocare din cariera sa de antrenor. În ultimii trei ani a pregătit Bournemouth, iar între 2020 și 2023 a fost antrenorul lui Rayo Vallecano. În plus, acesta le-a mai pregătit și pe AEK Larnaca și CD Mirandes.

Liverpool a încheiat sezonul în ”TOP 5”, cu 60 de puncte, dar a tremurat serios pentru un loc de UEFA Champions League. Performanța din campionat a fost modestă, dacă luăm în calcul investițiile de aproape 500 de milioane de euro făcute în transferuri, în vara anului trecut.

Arne Slot, demis de la Liverpool

Numit succesor al lui Jurgen Klopp în 2024, Arne Slot a avut un prim sezon excelent, reușind să câștige titlul în Premier League. "Cormoranii" s-au prăbușit însă în a doua stagiune cu managerul olandez pe bancă.

La finalul acestui sezon, și doi jucători emblematici de la Liverpool și-au anunțat plecarea: extrema Mohamed Salah (33 de ani) și fundașul stânga Andy Robertson (32 de ani). De asemenea, fundașul francez Ibrahima Konate (27 de ani) a părăsit și el clubul în această vară, la încheierea contractului.

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