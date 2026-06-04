Andoni Iraola (43 de ani) este noul antrenor al lui Liverpool. Spaniolul a semnat contractul după ce a pregătit-o în ultimii trei ani pe Bournemouth, alături de care a reușit o calificare în Europa League în sezonul precedent.

Ibericul îl va înlocui pe Arne Slot, care a fost deja demis după parcursul modest din sezonul 2025-2026, în care Liverpool a ”smuls” chinuit un loc de UEFA Champions League, în contextul unor investiții de aproape 500 de milioane de euro în transferuri.

Andoni Iraola, oficial noul antrenor al lui Liverpool!

”Putem să confirmăm că Andoni Iraola a semnat un acord pentru a deveni noul antrenor principal al clubului înainte de sezonul 2026-27”, a transmis Liverpool.