Cosmin Contra (49 de ani) a semnat, la începutul săptămânii, cu Al-Arabi Doha, penultima clasată din Qatar Stars League, o echipă „muribundă“, cu doar trei victorii, în toate competițiile, în noul sezon.

Imediat după ce românul a fost numit la Al-Arabi, el a și fost avertizat că va avea viață grea, la această formație, după cum Sport.ro a arătat aici. Ei bine, la cum a debutat la Al-Arabi, „Guriță“ poate privi cu mult optimism spre viitor.

Contra a dat de pământ cu o forță din Orientul Mijlociu

La doar șase zile după ce a preluat Al-Arabi Doha, Contra și-a început mandatul într-un meci câștigat cu un rezultat zdrobitor: 4-0 cu Al-Duhail în cupă!

Desigur, în România, Al-Duhail nu spune mare lucru. În fotbalul din Orientul Mijlociu însă, această formație e o forță. Dovadă și faptul că a câștigat 4 din ultimele 9 titluri, în Qatar. De asemenea, Al-Duhail e o prezență constantă în Champions League.

În această seară însă, echipa lui Contra, „metamorfozată“ după venirea românului pe bancă, a dat de pământ cu adversara ei mult mai titrată. Cu precizarea că, în Qatar, cupa e o competiție secundară pentru forțele din prima ligă, cum sunt Al-Duhail și Al-Sadd.

Chiar și așa însă, rezultatul obținut de Cosmin Contra a fost unul mare și a făcut deja valuri în zona arabă.

Sâmbătă viitore, Contra va avea o misiune la fel de dificilă cu Al-Arabi. Pentru că va întâlni cealaltă forță din Qatar, Al-Sadd Doha, de această dată în campionat, unde partidele au un nivel mult mai ridicat de dificultate.

