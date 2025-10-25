Ce diferență în doar 3 luni! În iulie, Cosmin Contra (49 de ani) era dat afară de Al-Kholood (Arabia Saudită), după cel mai șocant episod pe care l-a trăit, în calitate de antrenor. În octombrie, „Guriță“ avea să primească o reparație morală după acest caz urât, dar în Qatar.

Numit la Al-Arabi Doha, o formație decăzută, penultima în Qatar Stars League, cu doar 4 puncte în primele șase etape, Contra a reușit o spectaculoasă transformare în timp-record! Iar rezultatele sale sunt cu atât mai importante, cu cât a întâlnit cele mai bune echipe din Qatar, în primele sale două meciuri.

Mai întâi, a fost victoria din cupă cu Al-Duhail, după cum Sport.ro a arătat aici. În această seară însă, Contra a reușit adevărata lovitură. Pentru că a învins Al-Sadd Doha, cea mai titrată echipă din Qatar, campioana ultimelor două sezoane, scor 3-1!

Și, ca să înțelegem și mai bine dimensiunea rezultatului, o veritabilă bombă în fotbalul din Orientul Mijlociu, trebuie să spunem că echipa lui Contra s-a impus în deplasare, pe terenul celor de la Al-Sadd.

Contra a reușit remontada

Partida a început cu golul înscris de Akram Afif, cel mai bun fotbalist din naționala Qatarului, pentru Al-Sadd. Era minutul 39 și toată lumea credea că, odată cu acest gol, Al-Sadd va defila spre victorie. Nu s-a întâmplat însă deloc așa!

Echipa lui Contra a reușit remontada până la pauză! Olunga (43) și Suhail (autogol-45) au făcut ca, la pauză, tabela să afișeze un scor șocant: Al-Sadd – Al-Arabi, 1-2! Mai mult decât atât, înaintea intrării echipelor la cabine, a fost eliminat și Paulo Otavio de la gazde, în minutul 45+7.

Având 2-1 pe tabelă și un om în plus pe teren, Al-Arabi a ieșit pe teren pe val! Și nu doar că și-a conservat avantajul, dar chiar l-a mărit după golul înscris de Rodri (80). S-a terminat 3-1 pentru echipa lui Contra, care are un început de mandat de vis, în Qatar.

Victoria românului din această seară, cu Al-Sadd Doha, a venit în fața echipei pentru care a jucat și fostul star al FCSB-ului, Jugurtha Hamroun. Acesta tocmai a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Sport.ro!

