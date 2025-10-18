Florinel Coman ar fi trebuit să traverseze apogeul carierei, la vârsta pe care o are, 27 de ani. Din păcate pentru el, în loc să joace pe bandă, fostul golgheter al FCSB-ului e pe nicăieri, la ora actuală!

Cifrele reflectă drama fotbalistică a lui Coman, în Qatar. În acest sezon, echipa românului, Al-Gharafa, a disputat un total de 12 meciuri, în toate competițiile. Contribuția lui Florinel? 4 apariții pe teren, în care a adunat 233 de minute, 2 goluri și 1 pasă de gol. Ca să înțelegem situația deosebit de gravă a lui Coman, la Al-Gharafa, merită să amintim un amănunt pe care Sport.ro l-a subliniat aici. Iar acum, românul tocmai a bifat încă o bornă negativă.

Florinel Coman, nici măcar în lot în cupă!

Primul vinovat de căderea lui Florinel e chiar el însuși! Încă din timpul verii, el i-a dat motive portughezului Pedro Martins să-și întărească părerea proastă despre el.

Și nici ulterior, când a mai fost trimis pe teren, în partidele mai puțin importante, Coman nu l-a convins pe tehnicianul portughez că merită să joace mai des. Din contră! Ieri, Florinel Coman a „reușit“ chiar o premieră negativă. Pentru că, deși fusese anunțat titular în cupă, o competiție în care a mai jucat, de această dată, în partida cu Al-Sailiya, el nici măcar n-a fost în lot!

Fără Coman, Al-Gharafa a pierdut cu 0-3 meciul cu Al-Sailiya.

