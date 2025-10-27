Cosmin Contra (49 de ani) și-a câștigat locul în circuitul antrenorilor europeni din Orientul Mijlociu. Faptul că ultimele sale patru echipe au fost din Arabia Saudită și Qatar confirmă acest lucru.

Iar la cum și-a început acum mandatul la Al-Arabi Doha, în mod cert, „Guriță“ și-a îmbunătățit cota. El a preluat o echipă în mare suferință, penultima în Qatar Stars League, și imediat a învins cele mai puternice formații din această țară: Al-Duhail (4-0) și Al-Sadd (3-1). Vorbim despre echipele care au câștigat ultimele nouă campionate, în Qatar.

Contra, încântat când translatorul i-a spus decizia centralului

Sport.ro a arătat aici cum arabii au fixat o cameră pe Cosmin Contra, sâmbătă, în meciul Al-Sadd – Al-Arabi, scor 1-3. Reacțiile românului au fost spectaculoase și au devenit virale. Dar, pe lângă faptul că a trăit partida, precum un „leu în cușcă“, antrenorul de 49 de ani a oferit și un moment amuzant.

Concret, în prelungirile primei părți, a fost o fază analizată de VAR. După care centralul întâlnirii l-a eliminat pe Paulo Otavio, când a revăzut intervenția acestuia pe monitorul de la marginea gazonului. Până să-i dea „roșu“ jucătorului de la Al-Sadd, arbitrul a stat pe teren și și-a explicat decizia, în arabă, pentru spectatorii din tribune.

Contra, cu sufletul la gură, l-a urmărit pe arbitru, în timp ce translatorul îi spunea ce zice acesta. Când a aflat că Paulo Otavio va fi eliminat, Contra a început să aplaude decizia. Această reacție a lui Contra a fost prezentată în studioul emisiunii „The Council“ (n.r. – Consiliul), un fel de „Procesul Etapei“, în Qatar.

Bucuria lui Contra, în timp ce afla traducerea deciziei centralului, a provocat hohote de râs în studio, după cum se poate vedea aici.

