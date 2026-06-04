Mega surpriză! S-a stabilit finala Roland Garros. Cine o înfruntă pe Mirra Andreeva

Mega surpriză! S-a stabilit finala Roland Garros. Cine o înfruntă pe Mirra Andreeva Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Finala Roland Garros la feminin are loc sâmbătă, de la 16:00.

TAGS:
Mirra AndreevaMaja ChwalinskaRoland Garros
Din articol

Mirra Andreeva, jucătoarea din Federația Rusă de doar 19 ani care i-a blocat accesul româncei Sorana Cîrstea în semifinale la Openul Franței, a învins-o cu 6-1, 6-3 pe Marta Kostyuk în penultima fază a competiției și a obținut accederea în finala Roland Garros.

Mega surpriză! S-a stabilit finala Roland Garros la feminin! Cine o înfruntă pe Mirra Andreeva

  • Imago1078187898
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Maja Chwalinska, Imago Images

Ea o va înfrunta pe Maja Chwalinska, numărul 114 WTA, care a trecut în mod surprinzător de Diana Shnaider (numărul 23 WTA) pe zgura de la Paris, la capătul unui meci care a durat două ore și șapte minute.

Poloneza a învins-o cu 7-6, 6-4 pe Shnaider pe ”Court Phillippe-Chatrier” și o va înfrunta pentru prima dată pe Andreeva în finala Roland Garros.

Maja Chwalinska, care joacă tenis de la șapte ani, e prima sportivă care reușește să ajungă în finala Roland Garros venind din calificări: ”E ca un vis”, a spus ea, după victoria contra lui Shnaider.

Cariera lui Maja Chwalinska. A debutat în calificările WTA la Katowice, în 2016

”Printre momentele importante din 2025 se numără al doilea titlu WTA 125 la simplu din carieră, câștigat la Montreux, unde a învins-o pe Semenistaja în finală, și debutul pe tabloul principal la Australian Open, ca jucătoare venită din calificări, unde a pierdut în primul tur cu Niemeier. 

A atins cea mai bună clasare a carierei, locul 121, pe 31 martie. De asemenea, a câștigat titlul WTA 125 la dublu la Antalya #1, alături de Detiuc.

În 2024, a ajuns în turul al doilea la Merida, unde a pierdut cu Zarazua, a disputat semifinala la WTA 125 Varșovia și a câștigat primul ei titlu WTA 125 la Florianopolis, urcând până pe locul 128 mondial, cea mai bună clasare a carierei la acel moment, până în decembrie.

În 2023, a ajuns în semifinală la WTA 125 Kozerki. A intrat pentru prima dată în Top 200 pe 12 august 2019, pe locul 192. A câștigat șapte titluri ITF la simplu și 14 titluri ITF la dublu în carieră. Și-a făcut debutul în calificările WTA la Katowice, în 2016.

A avut o carieră de succes la junioare, inclusiv ajungând în finala de dublu junioare la Australian Open 2017 alături de viitoarea jucătoare numărul 1 mondial, Iga Swiatek, unde au pierdut în fața perechii Andreescu/Branstine”, scrie wtatennis.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier
ARTICOLE PE SUBIECT
Verdictul expertului. ”Sorana Cîrstea joacă cel mai bun tenis al ei. Iată de ce”
Verdictul expertului. ”Sorana Cîrstea joacă cel mai bun tenis al ei. Iată de ce”
ULTIMELE STIRI
500.000€ pentru Kevin Ciubotaru!
500.000€ pentru Kevin Ciubotaru!
Dan Nistor recidivează! Le-a criticat din nou pe rivalele din Superliga: ”Iar o să îmi iau hate!”
Dan Nistor recidivează! Le-a criticat din nou pe rivalele din Superliga: ”Iar o să îmi iau hate!”
Dramatism în Italia U17 - Spania U17, exclusiv pe VOYO. Marcelo, în lacrimi după ce fiul său i-a îngropat pe iberici
Dramatism în Italia U17 - Spania U17, exclusiv pe VOYO. Marcelo, în lacrimi după ce fiul său i-a îngropat pe iberici
A anunțat transferurile lui Haaland și Rodri, apoi a fost amenințat de Manchester City cu judecata! Rivalul lui Perez reacționează: ”Face parte din joc!”
A anunțat transferurile lui Haaland și Rodri, apoi a fost amenințat de Manchester City cu judecata! Rivalul lui Perez reacționează: ”Face parte din joc!”
Reacția lui Andoni Iraola după ce a fost prezentat la Liverpool
Reacția lui Andoni Iraola după ce a fost prezentat la Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

S-au încheiat negocierile cu Florin Tănase: "Contract pe doi ani"

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Gigi Becali a făcut anunțul: două milioane de euro pentru viitorul atacant al FCSB

Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez

Manchester City, reacție oficială după ce Erling Haaland a fost anunțat la Real Madrid de rivalul lui Florentino Perez

A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat la Petrolul Ploiești! Contract pe trei sezoane

Fostul atacant de la FCSB s-a transferat la Petrolul Ploiești! Contract pe trei sezoane

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”

Gigi Becali e gata să-l vândă pe jucătorul care ”a ținut FCSB în spate”



Recomandarile redactiei
500.000€ pentru Kevin Ciubotaru!
500.000€ pentru Kevin Ciubotaru!
Dan Nistor recidivează! Le-a criticat din nou pe rivalele din Superliga: ”Iar o să îmi iau hate!”
Dan Nistor recidivează! Le-a criticat din nou pe rivalele din Superliga: ”Iar o să îmi iau hate!”
Dramatism în Italia U17 - Spania U17, exclusiv pe VOYO. Marcelo, în lacrimi după ce fiul său i-a îngropat pe iberici
Dramatism în Italia U17 - Spania U17, exclusiv pe VOYO. Marcelo, în lacrimi după ce fiul său i-a îngropat pe iberici
Gasperini, mesaj categoric pentru Cristi Chivu: ”Poate să facă ce vrea, dar nu se va întâmpla!”
Gasperini, mesaj categoric pentru Cristi Chivu: ”Poate să facă ce vrea, dar nu se va întâmpla!”
Reacția lui Andoni Iraola după ce a fost prezentat la Liverpool
Reacția lui Andoni Iraola după ce a fost prezentat la Liverpool
Alte subiecte de interes
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
Rezultatul șocant de la Indian Wells care confirmă suspiciunile momentului, în circuitul WTA
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
„Sper să-mi lase și mie câțiva” Campioana de 17 ani de la Dubai i-a donat tatălui său toți banii câștigați în Emirate
Emma Răducanu, demonstrație de forță la Cluj! „Bagel” și calificare în semifinalele Transylvania Open
Emma Răducanu, demonstrație de forță la Cluj! „Bagel” și calificare în semifinalele Transylvania Open
Sfârșit de drum pentru Ana Bogdan la Transylvania Open! Cât s-a terminat duelul cu Maja Chwalinska
Sfârșit de drum pentru Ana Bogdan la Transylvania Open! Cât s-a terminat duelul cu Maja Chwalinska
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă 
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

protv Surpriză neașteptată după divorț. Celebra influenceriță, mamă a 4 copii, iubește din nou?! A primit 303 trandafiri, iar mesajul din buchet spune tot

Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

stirileprotv Victorie importantă pentru Bolojan la CCR. Ordonanța SAFE este constituțională

Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

stirileprotv Ce are de rezolvat urgent noul guvern, indiferent de componența lui. De la calmarea investitorilor, la datoriile către privat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!