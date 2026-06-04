Mega surpriză! S-a stabilit finala Roland Garros. Cine o înfruntă pe Mirra Andreeva

Mirra Andreeva, jucătoarea din Federația Rusă de doar 19 ani care i-a blocat accesul româncei Sorana Cîrstea în semifinale la Openul Franței, a învins-o cu 6-1, 6-3 pe Marta Kostyuk în penultima fază a competiției și a obținut accederea în finala Roland Garros.

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Foto: Maja Chwalinska, Imago Images

Ea o va înfrunta pe Maja Chwalinska, numărul 114 WTA, care a trecut în mod surprinzător de Diana Shnaider (numărul 23 WTA) pe zgura de la Paris, la capătul unui meci care a durat două ore și șapte minute.

Poloneza a învins-o cu 7-6, 6-4 pe Shnaider pe ”Court Phillippe-Chatrier” și o va înfrunta pentru prima dată pe Andreeva în finala Roland Garros.

Maja Chwalinska, care joacă tenis de la șapte ani, e prima sportivă care reușește să ajungă în finala Roland Garros venind din calificări: ”E ca un vis”, a spus ea, după victoria contra lui Shnaider.

Cariera lui Maja Chwalinska. A debutat în calificările WTA la Katowice, în 2016

”Printre momentele importante din 2025 se numără al doilea titlu WTA 125 la simplu din carieră, câștigat la Montreux, unde a învins-o pe Semenistaja în finală, și debutul pe tabloul principal la Australian Open, ca jucătoare venită din calificări, unde a pierdut în primul tur cu Niemeier.

A atins cea mai bună clasare a carierei, locul 121, pe 31 martie. De asemenea, a câștigat titlul WTA 125 la dublu la Antalya #1, alături de Detiuc.

În 2024, a ajuns în turul al doilea la Merida, unde a pierdut cu Zarazua, a disputat semifinala la WTA 125 Varșovia și a câștigat primul ei titlu WTA 125 la Florianopolis, urcând până pe locul 128 mondial, cea mai bună clasare a carierei la acel moment, până în decembrie.

În 2023, a ajuns în semifinală la WTA 125 Kozerki. A intrat pentru prima dată în Top 200 pe 12 august 2019, pe locul 192. A câștigat șapte titluri ITF la simplu și 14 titluri ITF la dublu în carieră. Și-a făcut debutul în calificările WTA la Katowice, în 2016.

A avut o carieră de succes la junioare, inclusiv ajungând în finala de dublu junioare la Australian Open 2017 alături de viitoarea jucătoare numărul 1 mondial, Iga Swiatek, unde au pierdut în fața perechii Andreescu/Branstine”, scrie wtatennis.com.