Infantino și Motsepe au bătut palma în fața Adunării Generale a CAF

Conform rapoartelor de la AP News, președintele Confederației Africane de Fotbal (CAF), Patrice Motsepe, a anunțat că toate cele 54 de federații africane membre susțin în unanimitate realegerea lui Gianni Infantino în funcția de președinte al FIFA. Decizia coincide cu planul FIFA de a crește granturile pentru dezvoltare la 25 de milioane de euro pentru fiecare națiune.

În timp ce conducerea CAF prezintă creșterea finanțării ca un pas major înainte pentru fotbalul african, criticii și jurnaliștii de investigație și-au exprimat îngrijorarea, calificând momentul și structura acestor granturi drept subordonare politică și o încercare de a deturna voturile pentru cea mai importantă funcție din fotbalul mondial. Reprezentanții "Continentului Negru" au mai fost acuzați de luare de mită pentru votarea lui Sepp Blatter, predecesorul lui Infantino, pus ulterior sub acuzare pentru fapte de corupție, dar achitat.

Patrice Motsepe este un miliardar sud-african (Ubuntu-Botho Investments, African Rainbow Capital, African Rainbow Minerals, GoSolr / patron al cluburilor de fotbal Mamelodi Sundowns FC și de rugby Vodacom Bulls / avere de 3.7 miliarde de dolari), al șaptele președinte din istoria CAF și actual vicepreședinte al FIFA.

"I-a pus pe toți președinții să se ridice în picioare pentru a-l aplauda pe Infantino"

Fostul mare atacant francez Christophe Dugarry, acum analist media pentru televiziunile franceze, s-a arătat dezgustat de imaginile surprinse în timpul Adunării Generale a CAF, desfășurate recent la Abuja (Nigeria), și de schimbul de replici dintre Gianni Infantino și Patrice Motsepe, președintele Confederation of African Football (CAF).

"Președintele CAF i-a pus pe toți președinții să se ridice în picioare pentru a-l aplauda pe Infantino. Apoi, acest domn a decis, de la o zi la alta, să dea 25 de milioane de euro fiecărei federații, ceea ce înseamnă 1 miliard de euro eliberat printr-o mișcare magică. Și Africa, CAF și Cupa Africii pe Națiuni se întreabă de ce nu sunt luate în serios", a remarcat acesta.

Candidații pentru postul de președinte al FIFA sunt Gianni Infantino (56 de ani / Elveția, Italia, Liban), Ramon Vega (55 de ani / Elveția), Kozo Tashima (68 de ani / Japonia) și Philippe Diallo (63 de ani / Franța). Infantino este actualul președinte al forului mondial, preluând funcția în 2016, după arestarea lui Sepp Blatter și punerea sa sub acuzare pentru corupție. În ultimii ani, poziția acestuia a fost tot mai contestată, iar după terminarea CM 2026 a pierdut susținerea UEFA. Alegerea șefului FIFA va avea loc la al 77-lea Congres, găzduit de Rabat (Maroc), pe 18 martie 2027.

Foto - Getty Images