Atacantul în vârstă de 41 de ani a deschis scorul în minutul 13, de la punctul cu var. Ronaldo a mai trimis o dată mingea în poartă, în minutul 35, însă reușita sa a fost anulată după analiza VAR. Mohammed Waad a restabilit egalitatea în minutul 22, iar Al-Sadd a rămas în inferioritate numerică după eliminarea aceluiași jucător, în prelungirile primei reprize.

La câte reușite a ajuns Cristiano Ronaldo după ce l-a învins pe Răzvan Lucescu în AFC Champions League Elite

Joao Felix a decis partida în minutul 52, cu o execuție spectaculoasă din foarfecă. Al-Nassr s-a impus astfel cu 2-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Pentru Ronaldo, golul din această seară a fost al 987-lea din cariera oficială. Portughezul mai are nevoie de 13 reușite pentru a atinge borna de 1.000.

În plus, Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Al-Nassr în competițiile continentale. Portughezul a ajuns la 17 goluri, după ce înaintea partidei împărțea primul loc cu marocanul Abderrazak Hamdallah, ambii având câte 16 reușite.