Edward Iordănescu (48 de ani) a stat peste un an pe tușă, după mandatul său de doar patru luni la Legia Varșovia (Polonia), dar tocmai a dat lovitura, semnând cu Watford. Ca orice decizie însă, și aceasta conține o doză mare de risc.

Faptul că un tehnician român a ajuns în Anglia e o mare reușită. Atât pentru Edi, cât și pentru imaginea fotbalului românesc. Dar pentru fostul selecționer, greul abia începe! În primul rând, Watford are o situație deosebit de dificilă în clasamentul din Championship, fiind pe locul 20 din 24. În acest moment, când s-au scurs 16 din cele 46 de etape, echipa e la doar trei puncte de poziția a 22-a, prima care duce în liga a treia.

Din cauza rezultatelor slabe – Watford a înregistrat 4 victorii, 3 remize și 9 înfrângeri în campionat – a și fost dat afară ultimul antrenor, Alessio Dionisi (46 de ani). Italianul a stat pe bancă, în 17 partide, fiind angajat în luna iunie. Rezultatul care i-a adus „decapitarea“? 0-4 cu Sheffield United, în deplasare.

Watford, clubul cu o reputație horror în privința schimbărilor de antrenori

Dincolo de situația actuală a lui Watford, în clasamentul din Championship, marea problemă a acestui club ține de modul în care sunt tratați antrenorii. Ce face familia Pozzo din 2012 încoace e de neînțeles! Nici la FCSB, unde domnește amatorismul lui Gigi Becali, nu vedem un asemenea bilanț horror, în privința schimbărilor de antrenori.

Iată ce ne spun cifrele:

*Din 2012, de când familia Pozzo a preluat Watford, clubul a avut 25 de antrenori.

*Cel care tocmai a fost pus pe liber, Alessio Dionisi, semnase în vară un contract pe 2 ani.

*În ultimul an și jumătate, Watford a avut 6 antrenori: Tom Cleverley, Paolo Pezzolano, Javi Garcia, Ed Steele, Dionisi și acum Edward Iordănescu.

*În istoria recentă a lui Watford, regăsim 10 de antrenori care au stat mai puțin de 20 de meciuri pe banca echipei.

*Recordul celui mai scurt mandat îi aparține lui Billy McKinley: 2 meciuri

Iordănescu, misiune infernală: riscă să-și „păteze“ CV-ul

Pentru Edward Iordănescu, numirea la Watford poate fi o sabie cu două tăișuri. Desigur, e o realizare că a preluat o echipă din Anglia. Pe de altă parte, având în vedere că a avut deja o experiență nereușită după plecarea de la echipa națională, la Legia Varșovia, românul riscă să-și „păteze“ CV-ul, dacă va urma acum un nou mandat scurt, de această dată, la Watford.