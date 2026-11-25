Ovidiu Burcă, antrenorul care a preluat Sepsi în vara anului trecut, i-a readus pe covăsneni în prima ligă, iar acum luptă pentru menținerea în Superliga. După 1-3 în meciul cu Rapid, au apărut informații potrivit cărora Marius Măldărășanu ar fi favorit să îl înlocuiască pe Burcă.

Laszlo Dioszegi anunță că Ovidiu Burcă rămâne la Sepsi

Într-o postare pe Facebook, miercuri, Laszlo Dioszegi a comentat ironic zvonurile apărute și a dat asigurări că postul lui Ovidiu Burcă nu este în pericol, cel puțin deocamdată.

Patronul lui Sepsi spune că nu vrea să repete greșelile din trecut, referindu-se la sezonul 2024/2025, cel în care echipa a retrogradat după schimbări succesive de antrenori.

"Acum am aflat și eu că s-a schimbat antrenorul! Presa centrală ne-a demis antrenorul fără știrea mea! Oare tot ei vor trimite în teren și primul 11 de vineri?

Lăsând gluma la o parte, o mai spun o dată. Anul trecut am luat multe decizii greșite și nu vrem să repetăm aceleași greșeli. Deocamdată, mergem mai departe împreună!

V-am spus de o mie de ori și o să vă mai spun. Nu dați crezare tuturor știrilor false! Noi vă anunțăm întotdeauna la timp!

Dragi suporteri, vineri ne așteaptă o nouă deplasare grea. Susțineți-ne fără încetare!", a transmis Dioszegi.

În următoarea etapă din Superliga, Sepsi va juca pe terenul Universității Cluj, vineri, de la ora 17:30.