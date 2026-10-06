RD Congo, eliminată greu de Anglia, locul 3 la CM 2026

Republica Democrată Congo a ajuns la turneul final al CM 2026, după ce a terminat prima fază pe locul al doilea în Grupa B a preliminariilor africane, apoi a trecut de Camerun (1-0 / semifinala play-offului african) și Nigeria (1-1, 4-3 d.l.d. / finala).

Ulterior, "Leoparzii" au trecut de Jamaica în finala play-off-ului intercontinental (1-0). La turneul final, echipa antrenată de Sebastien Desabre a terminat pe locul al treilea în Grupa K (1-1 cu Portugalia, 0-1 cu Columbia, 3-1 cu Uzbekistan) și a fost eliminată de Anglia (1-2 / "16"-imi de finală).

Portarul Mpasi nu ar fi avut drept de joc pentru naționala africană

Însă, epica aventură a congolezilor nu trebuia să aibă loc, cel puțin așa reiese dintr-o anchetă efectuată de New York Times. Documentele obținute și corespondența jurnaliștilor americani cu oficiali FIFA arată că RD Congo l-a folosit în mod ilegal pe portarul Lionel Mpasi. Acesta nu avea drept de joc, din cauză că federația de la Kinshasa nu a completat niciodată documentele necesare pentru a-i permite goalkeeperului să schimbe federația, după ce a jucat pentru echipele de juniori ale Franței.

Dovezile arată că FIFA a știu de această problemă, a trecut cu vederea dovezile și a închis cazul din cauza unui viciu de procedură, deși era obligată să acorde victoria Nigeriei, care trebuia să întâlnească Jamaica pentru un loc la Mondialul american. Într-un e-mail către ziarul american, FIFA a subliniat că comisiile sale sunt "independente și decid cazurile pe baza reglementărilor în vigoare și a faptelor specifice examinate", adăugând că președintele Gianni Infantino nu a avut niciun rol în astfel de decizii.

Lionel Mpasi (32 de ani) este născut în Franța, la Meaux, și a jucat doar pentru echipe din Hexagon (PSG II, Toulouse II, Rodes, Le Havre). În perioada 2010-2011 a bifat 12 partide pentru naționalele U16, U17 și U18 ale Franței, iar în 2022 a început să joace pentru RD Congo, pentru care a strâns 33 de meciuri. Acesta a fost titular în toate cele patru meciuri ale naționalei sale de la CM 2026, fiind printre cei mai buni oameni de pe teren în aceste întâlniri.

Foto - Getty Images