Rusescu a vorbit despre primele concluzii după o săptămână în noua funcție. Fostul atacant a explicat că nu vrea să schimbe imediat modul de lucru din academie, ci mai întâi să înțeleagă sistemul și să identifice lucrurile care pot fi îmbunătățite.

„Ceea ce voi încerca eu să implementez, nu să schimb, ci să adaug, să îmbunătățesc, va fi doar în favoarea copiilor și pentru ca ei să fie pregătiți în momentul în care ajung la antrenamentul primei echipe”, a declarat fostul fotbalist la GSP.

N-ai nota 7, nu joci la FCSB!

Una dintre prioritățile sale va fi educația. În septembrie, Rusescu propunea ca juniorii cu media generală sub 7 să nu mai aibă dreptul să joace. Acum, acesta a confirmat că vrea să introducă reguli în acest sens din următorul an școlar.

„Educația va face parte din programa academiei și va avea un rol important. Din păcate, suntem la jumătatea anului școlar și nu pot să fac acum foarte multe schimbări din perspectiva educației. Dar vom implementa de anul viitor. Din septembrie, școala va avea un rol important”, a spus Rusescu.