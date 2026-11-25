Între 2 și 4 decembrie au loc ultimele meciuri din faza grupelor Cupei României 2026-2027. Interesant este că mai multe echipe - Minerul Lupeni, Poli Timișoara, FC Bacău și Sporting Liești, vor juca în alte orașe decât cele în care activează, Progresul Spartac a acceptat să joace chiar pe arena adversarei "U" Cluj, iar FCSB va disputa această partidă în fieful Stelei, în Ghencea.

De asemenea, FC Bihor și Primăria Oradea au preferat să închirieze o instalație mobilă de nocturnă pentru a putea găzdui partida CFC Argeș pe arena "Iuliu Bodola". Primele două echipe din cele patru grupe se vor califica în faza sferturilor de finală, acolo unde echipele vor fi împerecheate în formula Grupa A - Grupa B și Grupa C - Grupa D. Finala competiției se va desfășura pe 12 mai 2027, stadionul urmând să fie desemnat la o dată ulterioară, după aflarea celor patru echipe calificate în semifinale.

GRUPA A

1. UTA Arad 4p (+3)

2. FC Rapid București 4p (+2)

2. Corvinul Hunedoara 4p (+1)

4. FC Botoșani 1p (-1)

5. Poli Timișoara 1p (-2)

6. Minerul Lupeni 1p (-3)

FC Rapid - UTA Arad (2 decembrie, 19:30 / Stadion "Rapid-Giulești", București)

Minerul Lupeni - FC Botoșani (2 decembrie, 19:30 / Stadion "Constantina Diță", Târgu Jiu)

Poli Timișoara - Corvinul Hunedoara (2 decembrie, 19:30 / Stadionul "Municipal", Drobeta - Turnu Severin)

GRUPA B

1. Universitatea Cluj 6p

2. Concordia Chiajna 4p

3. Petrolul Ploiești 3p (+5)

4. CFR Cluj 3p (0)

5. Sepsi Sf. Gheorghe 1p (-2)

6. Progresul Spartac 0p (-9)

Concordia Chijna - CFR Cluj (1 decembrie, 17:00 / Stadion "Concordia", Chiajna)

Petrolul Ploiești - Sepsi Sf. Gheorghe (1 decembrie, 17:00 / Stadion "Ilie Oană", Ploiești)

Progresul Spartac - Universitatea Cluj (1 decembrie, 17:00 / Cluj Arena, Cluj-Napoca)

GRUPA C

1. FC Bihor 4p

2. FCSB 3p (+4)

3. Csikszereda M. Ciuc 3p (+1)

4. Gloria Bistrița 3p (-1)

5. CFC Argeș 3p (-2)

6. Corona Brașov 1p (-3)

FCSB - FK Csikszereda (1 decembrie / 20:00 / Stadion "Steaua", București)

FC Bihor - CFC Argeș (1 decembrie / 20:00 / Stadion "Iuliu Bodola", Oradea)

Corona Brașov - Gloria Bistrița (1 decembrie / 20:00 / Stadion "Carpați", Brașov)

GRUPA D

1. FC Dinamo București 6p

2. CS Universitatea Craiova 4p (+1)

3. FC Voluntari 4p (+1)

4. FC Bacău 1p (-1)

5. Sporting Liești 1p (-3)

6. Chindia Târgoviște 0p

FC Bacău - FC Voluntari (3 decembrie, 20:00 / Stadion "Ceahlăul", Piatra Neamț)

Sporting Liești - Chindia Târgoviște (3 decembrie, 20:00 / Stadion "Oțelul", Galați)

Universitatea Craiova - FC Dinamo București (3 decembrie, 20:00 / Stadionul "Ion Oblemenco", Craiova)