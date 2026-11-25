Novak Djokovic (39 de ani) a încheiat sezonul 2026 pe locul 12 al clasamentului ATP, aspect măsurabil care îl transformă într-un candidat real la câștigarea de titluri de mare șlem în 2027.

Cu Jannik Sinner anunțat absent la Australian Open, turneul de mare șlem câștigat de zece ori de jucătorul din Belgrad, 'Nole' poate visa cu ochii deschiși la titlul de mare șlem cu numărul 25, atât timp cât corpul îi va susține demersurile.

„Novak Djokovic e un erou. E de-ai noștri, e de-aici, e balcanic”.

Incertitudinea care planează asupra viitorului sârbului Novak Djokovic în tenis variază de la o posibilă retragere în 2027 - în cazul unei accidentări grave - până la titluri de mare șlem cucerite de sârb, înaintea anului 2028, în care plănuiește să participe la Jocurile Olimpice, din postura de campion en-titre.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorul Remus Achim l-a numit pe Novak Djokovic drept sportivul în jurul căruia visează să producă un film-documentar.



„Novak Djokovic. Sunt mare fan Novak Djokovic și nu îmi place filmul care a apărut cu el.

Pentru mine, Djokovic e un erou. E de-ai noștri, e de-aici, e balcanic, e unul din personajele mondiale cu care aș vrea să fac o poveste, la un moment dat,” a declarat regizorul Remus Achim, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dacă ar ajunge filmat de Remus Achim, regizorul documentarelor VOYO cu Adrian Mutu, Simona Halep și Narcisa Lecușanu, Novak Djokovic ar fi întrebat, întâi de toate, cum se numește.



„Prima întrebare pe care le-o spun tuturor sportivilor e: spune-mi cum te numești, în fața camerei,” a adăugat Remus Achim, la Poveștile Sport.ro.