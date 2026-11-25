Edward Iordănescu a fost numit astăzi oficial antrenor la Watford, acolo unde fostul selecționer al României se înhamă la o muncă teribilă.

Vicecampioană a Angliei în 1983 și finalistă a Cupei în 1984 și 2019, Watford se află acum în Championship, liga a doua engleză, unde ocupă momentan locul 20 din 24 de echipe.

Iordănescu, pe urmele lui Vialli, Zola sau Ranieri

De-a lungul anilor, manageri pe ”Vicarage Road” au fost nume celebre sau chiar uriașe ale fotbalului precum Graham Taylor (1977-1987, 1996, 1997-2001), Gianluca Vialli (2001-2002), Brendan Rogers (2008-2009), Gianfranco Zola (2012-2013), Quique Sanchez Flores (2015-2016, 2019), Walter Mazzari (2016-2017), Claudio Ranieri (2021-2022), Roy Hodgson (2022) sau Slaven Bilic (2022-2023).

Și, chiar dacă Edward Iordănescu a fost prezentat în presă drept primul român care va antrena în Anglia, adevărul este altul.

Româno-maghiarul Elemér Berkessy a fost chiar primul antrenor străin din istoria fotbalului profesionist englez

Primul antrenor român, ba chiar primul antrenor străin din istoria fotbalului profesionist englez, a fost Elemér Berkessy (1905 - 1993), etnicul maghiar care în anii '20 a jucat la Oradea, Petroșani, Chișinău, Lupeni și Buzău înainte de a ajunge la FC Barcelona și care apoi a pregătit-o în 1954 pe Grimsby Town din Football League (Third Division North).

Povestea fascinantă a lui Elemér Berkessy a fost prezentată de Sport.ro în două articole:

Primul antrenor străin din istoria fotbalului englez a fost un român: jucător la Petroșani și Barcelona, manager la Grimsby Town (I)

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Primul antrenor străin din istoria fotbalului englez a fost un român: jucător la Petroșani și Barcelona, manager la Grimsby Town (II).