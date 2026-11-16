Gianni Infantino ar putea fi reales anul viitor în fruntea FIFA în ciuda mai multor controverse care au culminat în această vară cu planul propus de elveţian de vânzare a drepturilor comerciale ale competiţiilor, incluzând Cupa Mondială, către investitori privaţi.

Până în prezent criticii săi nu au reuşit să propună un contracandidat cu şanse reale pentru cea mai importantă funcţie în cadrul forului mondial al fotbalului.

Jurgen Klopp îl vrea pe Gianni Infantino OUT de la șefia FIFA!

”Desigur, sunt cu siguranţă persoane cărora le pasă de viitorul fotbalului şi care nu au interese financiare”, a spus Klopp într-o conferinţă de presă, duminică, înaintea meciului de la Berlin, cu Olanda, din Liga Naţiunilor.

”Dacă ele vor acţiona împreună, iar una va deveni preşedinte, atunci ar fi folositor”, a adăugat selecţionerul Germaniei.

Klopp a făcut o comparaţie între Gianni Infantino şi predecesorul acestuia Joseph Blatter, care a demisionat din funcţia de preşedinte al FIFA în anul 2015 după numeroase scandaluri.

”Nu ne-am fi gândit că ar putea să fie mai rău decât Sepp Blatter, însă iată că Infantino a reuşit acest lucru”, a completat fostul antrenor al echipei engleze Liverpool, citat de Agerpres.

”Cred că părerea este în prezent unanimă că o schimbare ar avea pe deplin sens”, a mai spus Klopp.

Germanul l-a indicat pe Arsene Wenger drept un posibil contracandidat pentru Infantino la şefia FIFA.

Francezul, în prezent director pentru dezvoltarea fotbalului la nivel mondial în cadrul FIFA, a fost luat de curând în calcul drept posibil candidat pentru alegerile FIFA de anul viitor, din martie. Există, însă, relatări media care susţin faptul că fostul antrenor al echipei engleze Arsenal Londra nu va candida.