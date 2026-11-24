Împrumutat de FCSB în vara acestui an, Octavian Popescu (23 de ani) a atras atenția unei formații importante din campionatul elen, care ar fi cerut informații despre situația sa.

Impresarul Florin Vulturar a dezvăluit că există interes din partea unui club aflat în prima parte a clasamentului, mai exact între primele șase-șapte echipe.

Florin Vulturar: „M-a întrebat cineva de la o echipă importantă din Grecia”

„E foarte apreciat. Chiar aseară am vorbit cu Elias. Și patronul ține foarte mult la el, și-a revenit foarte bine. Tavi încet-încet își revine din toate punctele de vedere, e pe linia dreaptă. A avut niște probleme când a plecat de aici, nu se mai pune problema, e sută la sută ok.

S-a antrenat foarte bine, a avut o mică accidentare, a stat atunci vreo două săptămâni, dar în momentul de față intră titular toate meciurile și chiar m-a întrebat de vreo două săptămâni cineva de la o echipă destul de importantă din Grecia de el. Din primele 6-7”, a declarat Vulturar, potrivit Fanatik.

Cotat la 600.000 de euro, Octavian Popescu a bifat șapte apariții pentru formația din Grecia, fără gol sau pasă decisivă. Înainte de plecare, în acest sezon, jucase opt partide pentru FCSB, cu un gol și patru assist-uri.

În total, mijlocașul a strâns 234 de meciuri în tricoul roș-albastru, cu 28 de goluri și 30 de pase decisive.