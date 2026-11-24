Aflată pe locul 9 în Superligă, cu 22 de puncte după 16 etape, FCSB traversează o perioadă dificilă, fără victorie în ultimele trei runde de campionat. Ciprian Marica a spus la VOYO SPORT LIVE că lipsa de consecvență a patronului afectează direct echipa.
„Pe de o parte, n-a avut niciodată, din păcate, o strategie, cred eu, de la început până la final. Întotdeauna și-a schimbat-o pe parcurs, întotdeauna au apărut diverse chestii. Mă refer aici la: «Mă bag, nu mă bag», «Antrenorul ia decizii, dar se consultă cu mine», «Aleg eu jucătorii». Sunt momente în care pur și simplu își pune singur piedică”, a transmis fostul atacant.
Răzvan Raț, despre promisiunile lui Gigi Becali
Marica a punctat și contradicțiile din discursul public al finanțatorului roș-albaștrilor: „Echipa e pe val, vrea să o mențină cu picioarele pe pământ, pe de altă parte, se contrazice și spune că sunt cei mai buni și meciul e câștigat dinainte”.
De cealaltă parte, Răzvan Raț a amintit de promisiunile făcute de Gigi Becali după ce i-a transferat pe Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica în luna septembrie. „Noi vorbeam înainte de începerea campionatului și domnul Gigi Becali spunea că are cel mai bun lot, că l-a luat pe Drăguș, pe Muhar, pe Korenica și o să vadă ei ce o să pățească. Și, de fapt, a fost invers. În sensul în care cumva nu este doar despre numărul sau cifra investită”, a zis Raț.
Pentru FCSB urmează duelul din Superligă împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, programat pe 28 noiembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.