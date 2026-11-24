„Cormoranii” pregătesc strategia de transferuri pentru perioada de iarnă, dar și pentru sezonul viitor.

Pe lângă numele de pe lisat de veniri, Andoni Iraola se gândește și la plecări, dar și la jucătorii cărora le expiră contractul în vara anului viitor.

Liverpool s-a decis! A început negocierile cu jucătorul de 72.000.000€

Andoni Iraola și oficialii lui Liverpool au decis să înceapă discuțiile cu Alisson pentru prelungirea contractului pe care brazilianul îl mai are valabil până în 2027.

„Cormoranii” au refuzat să îl vândă pe Alisson la Flamengo sau Juventus în vara trecută, iar acum îl consideră o prioritate, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Liverpool nu vrea să îl piardă pe portarul brazilian liber de contract, mai ales după prestațiile excelente din acest sezon, în care a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Andoni Iraola.