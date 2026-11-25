Astăzi, de la ora 19:45 în Sala Polivalentă din Capitală, CS Dinamo București joacă al doilea meci din Main Round-ul EHF Champions League (Grupa Principală II), contra polonezilor de la Industria Kielce.

”Victoria ”dulăilor” de la Montpellier, care a pecetluit calificarea între primele 12 echipe din Europa, a strâns, pe conturile noastre de social media, peste 1 milion de vizualizări și câteva zeci de mii de reacții.

A fost o explozie de bucurie și orgoliu de care ne era dor, un mod firesc al fanilor noștri de a trăi la maximum un succes pe care îl anticipau puțini după startul sezonului.

Săptămâna trecută am început bătăliile din Grupa Principală, nivelul următor de dificultate din EHF Champions League. În primul joc am cedat la Lisabona, acolo unde, în 2024, Veszprem pierdea la 9 goluri (39-30), iar PSG la 11 (39-28). Nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar nici cel mai rău.

Acum ne pregătim de primul meci pe teren propriu, 🆚 Industria Kielce. Pe hârtie, polonezii pornesc favoriți, dar la acest nivel se poate întâmpla orice. Vrem să câștigăm, dar pentru asta avem nevoie de voi. Să ne susțineți, să ne dați energie în momentele grele din meci.

Rămâneți alături de ”dulăi” până la capăt. Și poate că la final vom sărbători împreună o nouă ”minune Montpellier””, a postat pagina oficială CS Dinamo București.

Clasamentul din grupa principală a lui Dinamo

Primele patru clasate se califică în sferturile de finală, în timp ce ocupanta locului 5 va avansa în optimile EHF European League.