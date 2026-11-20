Președintele onorific al Federației Japoneze de Fotbal, Kohzo Tashima, care a anunțat miercuri că și-a depus candidatura pentru președinția FIFA, a reafirmat vineri că nu are nicio intenție, 'deocamdată', de a se retrage din cursă pentru a spori șansele francezului Philippe Diallo în fața lui Gianni Infantino, relatează AFP.

Fostul șef al Federației nipone a promis că va restabili 'integritatea' în cadrul forului mondial care guvernează fotbalul, el fiind unul dintre cei trei candidați înscriși în cursa pentru alegerile din luna martie, alături de Infantino și Diallo, președintele Federației franceze de fotbal.

Infantino a fost ținta unor critici dure după abandonarea planului său de a deschide Cupa Mondială către investitori privați, dar cu toate acestea, el pare să beneficieze în continuare de o susținere semnificativă în cursa pentru un al patrulea mandat.

„Nu am nicio intenție de a mă retrage”

La rândul său, Diallo se bucură de sprijinul Europei și este considerat candidatul cu cele mai mari șanse de a-l detrona pe liderul italo-elvețian, însă Tashima a lăsat de înțeles că nu are nicio intenție imediată de a-și retrage propria candidatură pentru a-i lăsa cale liberă acestuia.

'Voi discuta cu multe persoane, iar întrucât domnul Diallo deține o experiență considerabilă în guvernanță și administrație, intenționez să colaborez strâns cu el', a explicat fostul internațional japonez, în cadrul unei conferințe de presă.

'Însă, pentru moment, nu am nicio intenție de a mă retrage', a subliniat Tashima.

La rândul său, Diallo a indicat că dorește să discute cu Tashima, cu scopul de a 'își uni forțele' pentru a-l înlătura pe Infantino.

Elvețianul Gianni Infantino, președintele în exercițiu, francezul Philippe Diallo și japonezul Kohzo Tashima sunt cei trei aspiranți la președinția FIFA, ale căror candidaturi au fost înregistrate oficial la secretariatul general al organizației mondiale a fotbalului înainte de expirarea termenului limită de depunere a acestora.

Alegerea viitorului conducător al Federației internaționale de fotbal va avea loc pe 18 martie 2027, la Rabat (Maroc), în cadrul celui de-al 77-lea Congres al FIFA.

AGERPRES