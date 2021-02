INCREDIBIL! Gonzalez traieste un nou COSMAR dupa plecarea de la Dinamo! Fotbalistul a fost JEFUIT la noua echipa! Apelul disperat al fundasului

Alexander Gonzalez si-a reziliat contractul cu Dinamo la inceputul lui 2021 din cauza problemelor financiare de la echipa.

Neplatit in perioada in care a jucat in Stefan cel Mare, fundasul dreapta venezuelean s-a intors in Spania si a semnat cu Malaga. Doar ca ghinionul l-a urmarit si la echipa andaluza.

Fotbalistul de 28 de ani a postat pe o retea de socializare un comunicat in care a povestit ca a fost jefuit la hotelul in care este cazat in Malaga.

Gonzalez a explicat si ca reprezentantii hotelului nu au facut niciun efort pentru a-l ajuta sa isi recupereze banii si a facut apel la fani si la cunoscuti sa il ajute in acest demers.

"Am vrut sa scriu acest comunicat pentru a va prezenta o situatie neasteptata. Dupa evenimentele petrecute la clubul la care am jucat inainte, Dinamo, care au devenit cunoscute public, am avut norocul de a ajunge la Malaga FC, echipa care m-a primit cu bratele deschise din primul moment.

De la sosirea in acest oras, am locuit la hotelul Ilunion pana cand aveam sa gasesc un apartament de inchiriat in care sa pot sta cu familia mea. In acest hotel am petrecut si Revelionul dupa ce abia ajunsesem in Spania.

Dupa cateva zile, intors in camera de hotel dupa cautarile pentru un apartament de inchiriat, m-am apucat sa-mi aranjez lucrurile si m-am uitat in seiful pus la dispozitie de hotel pentru oaspetii sai. In acel moment, mi-am dat seama ca imi lipseau toti banii, bani pe care ii castigasem si cu care trebuia sa ma intretin in acest oras si sa-mi platesc chiria noului apartament.

Din acel moment a inceput un adevarat calvar, a trebuit sa merg la politie, sa fac o reclamatie. Am cautat un avocat care sa ma reprezinte si amandoi am ajuns la concluzia ca hotelul trebuie sa raspunda pentru disparitia banilor.

Reprezentantii hotelului au incercat sa scape spunand ca asteapta finalizarea investigatiilor, dar acestea intarzie pentru ca hotelul nu poate colabora cu cele necesare pentru a putea fi stabilit vinovatul. Concret, camerele video sunt pozitionate diferit de ceea ce le trebuie anchetatorilor, neputand fi observat cine a intrat si a iesit din camera in absenta mea.

Ca sa scurtam povestea, pana in ziua de astazi hotelul nu a oferit niciun raspuns, iar asta este o dovada de lipsa de respect din partea celor care reprezinta aceasta institutie.

De aceea vreau sa va cer voua ajutorul. Nu am mai facut asta niciodata, dar acum este important. Ei sunt cei care trebuie sa plateasca si va rog sa ma ajutati distribuind povestea mea pe paginile voastre si etichetandu-i pe cei de la Ilusion Hotel pentru ca ei sa-mi vada mesajele si sa revina cu un raspuns", a transmis Alexander Gonzalez pe contul sau de Instagram.