Fostul dinamovist Alexander Gonzalez (33 de ani), internațional venezuelean cu 73 de selecții, s-a transferat ieri de la CS Emelec din Ecuador la Carabobo FC din țara natală.

”Cu o experiență vastă în Europa și, recent, în Ecuador, un model în echipa noastră națională, fundașul Alexander Gonzalez își aduce acum toată priceperea la Carabobo”, a anunțat clubul din Valencia, capitala statului Carabobo.

7 meciuri cu un gol și o pasă de gol la Dinamo în turul sezonului 2020-2021



După plecarea din România, Gonzalez a jucat la Malaga, în liga secundă din Spania, iar ulterior a revenit în Venezuela, unde a evoluat pentru Caracas FC și a făcut parte din juriul Miss Venezuela 2023, câștigat de Ileana Márquez (vezi galeria foto).

Fundașul dreapta venezuelean a jucat la Dinamo în era de tristă amintire Cortacero.

Gonzalez are în CV echipe ca Young Boys Berna, FC Aarau, FC Thun, Huesca sau Elche și la Dinamo a bifat 7 meciuri (5 ca titular) cu un gol (în 3-1 cu Gaz Metan Mediaș) și o pasă decisivă (în 2-3 cu FCSB) în prima parte a sezonului 2020-2021.

