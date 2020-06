Ele sunt cluburile care au SOCAT Europa! Ce fac acum fostele SURPRIZE din UCL!

Marile echipe si-au obisnuit fanii cu prezente in fazele superioare ale Champions League, dar exista si cluburi care au socat pe toata lumea.

Cosmin Craciun

Cea mai tare competitie inter-cluburi de pe continent a tot oferit nume surpriza care au ajuns in fazele superioare ale turneului si au fost chiar la un pas sa il castige. Doar ca, pentru multe dintre aceste echipe, ce s-a intamplat ulterior performantelor europene n-a fost deloc cel mai fericit scenariu si multe au ajuns sa nu mai prinda Europa sau chiar sa retrogradeze. Iata ce s-a ales de cele mai mari socuri ale ultimilor ani, din UCL!

Leeds United

In 2000, trupa din vestul Angliei se clasa pe 3 in Premier League si se califica in Champions League. Formatul competitie presupunea, pe atunci, doua faze ale grupelor, iar Leeds reusea sa se califice din ambele, desi avea de infruntat echipe precum Barcelona, AC Milan, Real Madrid sau Lazio. In sferturi, englezii pentru care jucau, printre altii, Jonathan Woodgate, Robbie Keane, Mark Viduka, Lee Bowyer sau Rio Ferdinand eliminau Deportivo La Coruna, dar aveau sa se recunoasca invinsi in semifinale in fata Valenciei.

In prezent, Leeds este antrenata de Marcelo Bielsa si se pregateste sa revina in Premier League dupa 16 ani de absenta, timp in care a jucat chiar si in League One, cel de-al treilea esalon din Regat. In Europa, Leeds nu a reusit sa se mai califice din 2002.

Bayer 04 Leverkusen

In 2002, nemtii de la Leverkusen socau Europa ajungand pana in finala de la Glasgow. Dupa ce se calificau dintr-o grupa cu Juventus, Arsenal si Deportivo la Coruna, cei de la Bayer aveau sa elimine Liverpool si Manchester United, insa in finala erau invinsi cu 2-1 de Real Madrid. Vedetele echipei erau Michael Ballack, Dimitar Berbatov, Lucio, Ze Roberto si Hans-Jorg Butt.

Prezentele europene au fost sporadice pentru Leverkusen, dupa acel sezon de pomina, dar acum formatia spera sa se califice in grupele UCL din sezonul viitor si se afla in lupta cu Borussia Monchengladbach si RB Leipzig pentru locurile 3-4 din campionatul german.

Deportivo la Coruna

Super Depor a ramas in memoria fanilor Champions League dupa ce in 2004 a ajuns pana in semifinalele competitiei! Depor s-a calificat dintr-o grupa cu PSV, AS Monaco si AEK Atena, iar in fazele eliminatorii a reusit sa elimine granzii italieni Inter si AC Milan. Returul in fata Milanului a fost unul istoric. Depor fusese invinsa cu 4-1 pe San Siro, dar invingea pe El Riazor cu 4-0 si se califica in semifinale, acolo undea era scoasa de echipa lui Mourinho, FC Porto.

Primul deceniu al anilor 2000 a fost unul excelent pentru Deportivo. Clubul a castigat singurul titlu de campioana din istorie in sezonul 1999-2000 si alte trei trofee interne pana in 2002. Vedetele trupei care ajungea pana in semifinalele Champions League erau Walter Pandiani, Diego Tristan, Jorge Andrade, Djalminha si Juan Carlos Valeron.

Dupa 2010, insa, a inceput declinul, iar echipa a oscilat intre prima si a doua liga din Spania. In prezent, Depor este pe 19 in Segunda si poate retrograda in cea de-a treia liga.

APOEL Nicosia

In 2012, cipriotii de la APOEL Nicusoa socau lumea fotbalului printr-o calificare istorica in sferturile Champions League. In drumul lor spre aceasta faza, unde aveau sa piarda in fata lui Real Madrid, cipriotii se calificau dintr-o grupa cu Zenit, FC Porto si Shakhtar, iar in primul tur eliminatoriu lasau acasa Olympique Lyon, formatie cu state vechi in Europa. Vedetele trupei erau Urko Pardo, Esteban Solari si Marinos Satsias.

Chiar daca a dominat categoric competitia interna din Cipru, reusind sa castige titlul de 7 ori in ultimii 8 ani, APOEL nu a mai avut participari foarte reusite in Europa. In prezent, formatia este inca detinatoarea titlului de campioana in tara vecina cu Grecia, dupa ce actualul sezon a fost anulat.

Malaga CF

In 2013, pe La Rosaleda facea senzatie o echipa construita de Manuel Pellegrini. Printre vedete, se numarau Kameni, Demichelis, Joaquin, Toulalan, Saviola, Julio Baptista si Isco, iar clasarea pe 6 din campionat palea in fata reusitei de exceptie din Champions League. Spaionii castigau o grupa din care mai faceau parte Milan, Zenit si Anderlecht, iar in primul tur eliminatoriu scoteau pe FC Porto. Drumul Malagai s-a oprit in sferturi, unde Borussia a reusit sa elimine intr-o maniera controversata formatia lui Pellegrini, cu un gol marcat dintr-o pozitie suspecta de offside.

La fel ca Super Depor, Malaga se lipta in prezent pentru mentinerea in Segunda Division, aflandu-se la doar 3 puncte peste pozitiile retrogradabile.