Incepe razboiul?! UEFA ameninta cu excluderea pentru cluburile care participa in Super League! Comunicatul oficial 

UEFA a reactionat la anuntul ca marile cluburi vor sa se uneasca intr-o noua competitie.

Conform New York Times, marile cluburi din Europa, precum Juventus, United, Liverpool sau Real Madrid au fost de acord cu crearea Super League, o noua liga in care ar fi incluse cluburile importante din campionatele de top.

UEFA a reactionat imediat prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul oficial.

"Ne-a fost adus la cunostinta ca exista cateva cluburi din Anglia, Spania si Italia care planuiesc sa anunte crearea Super League, o liga inchisa.

Daca se va intampla, dorim sa reiteram ca noi, UEFA, Federatia Engleza, Federatia Spaniola, Federatia Italiana, dar si FIFA si toti membrii asociati, ramanem uniti in eforturile de a opri acest proiect cinic, proiect fondat pe interesul catorva cluburi intr-o perioada in care societatea are nevoie de mai multa solidaritate ca niciodata.

Vom lua in considerare toate masurile care ne sunt la dispozitie, la toate nivelurile, atat juridic, cat si sportiv, pentru a evita ca asta sa se intample.

Asa cum FIFA si cele sase Federatii au anuntat inainte, cluburile implicate vor fi suspendate si nu vor mai putea participa in competitiile domestice, europene sau la nivel mondial, iar jucatorilor lor li s-ar putea refuza sansa de a-si reprezenta nationalele!", se arata in comunicatul UEFA.