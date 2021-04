"Am jucat pe proprie raspundere acea finala". Gica Popescu, dezvaluiri incredibile despre Cupa UEFA castigata cu Galatasaray

Gica Popescu a fost invitatul Geaninei Ilies in cadrul unui interviu pentru seria "Hai sa fim Super!".

Celebrul fotbalist roman a vorbit despre un moment crucial din timpul carierei sale, din finala Cupei UEFA cu Galatasaray, cand a jucat accidentat, pe proprie raspundere.

"Cand am terminat meciul, veneam dupa o accidentare brutala. 10 copci cu capsatorul am avut, cu cinci zile inainte de meci. O luna de zile out! Antrenorul m-a intrebat daca vreau sa vin la finala sau stau acasa. Schiopatam, in papuci, nu puteam sa merg.

In dimineata din ziua dinaintea meciului i-am spus doctorului ca vreau sa fac antrenament. M-am dus si la antrenor. Doctorul a facut o criza de nervi, m-a pus sa semnez ca vreau sa ma antrenez. Am facut antrenament cu injectii in jurul ranii. Dupa antrenament mi-era frica sa deschid gheata, era ciorapul rosu.

In dimineata respectiva, la antrenor. I-am zis ca vreau sa joc. A venit doctorul, m-a vazut si a zis... 'sa nu spui ca vrei sa joci'. A iesit afara, a venit presedintele, sedinta. Am semnat si am jucat pe raspunderea mea acea finala. Le-am zis ca bat si la loviturile de la 11 m, lovitura mea era decisiva. Am asezat mingea si din momentul in care am facut elanul catre minge s-a rupt filmul. Nu stiu ce s-a intamplat, m-am trezit langa gard, imbratisat de colegi. Adrenalina si-a facut efectul, dar nu stiu, cred ca am dat tare de frica. A fost cel mai important gol pe care l-am marcat in cariera mea.", a povestit sportivul.

