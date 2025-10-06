Forul european a negat vehement orice plan de schimbare și a clarificat natura întâlnirilor cu reprezentanții A22, compania din spatele proiectului rival.



Contactată de RMC Sport, UEFA a ținut să "reafirme categoric" că nu este "prevăzută" nicio modificare a formatului actual al celei mai importante competiții intercluburi din lume.



Întâlniri confirmate, negocieri infirmate



Conducerea fotbalului european a recunoscut că Theodore Theodoridis, secretarul general al UEFA, a avut mai multe întâlniri cu Anas Laghrari, unul dintre liderii companiei A22. Totuși, oficialii de la Nyon susțin că discuțiile au fost pur formale și nicidecum secrete, așa cum s-a speculat. "Aceste întâlniri au avut loc în public, iar orice afirmaţie potrivit căreia ar fi fost 'secrete' este complet falsă", a transmis UEFA, adăugând că întâlnirile "nu au dus la niciun rezultat oficial".



Poziția forului european este susținută și de președintele Aleksander Ceferin, care a abordat subiectul fără menajamente într-un interviu acordat recent pentru Politico. "Dacă UEFA ar fi în negocieri cu promotorii SuperLigii, preşedintele UEFA nu ştie nimic despre asta. Şi fără ca eu să ştiu, nu are niciun sens. Deci nu este adevărat. Noul format al Ligii Campionilor nu se va schimba, este clar", a zis șeful de la Nyon.



De cealaltă parte, compania A22 a confirmat întâlnirile, susținând chiar că a înaintat o ofertă către UEFA. Surse din interiorul forului european, citate de RMC Sport, consideră că apariția acestor informații în presa catalană, apropiată de președintele Barcelonei, Joan Laporta, un susținător al SuperLigii, nu este deloc întâmplătoare.



Proiectul SuperLigii a fost lansat în primăvara anului 2021, dar s-a prăbușit în doar câteva zile din cauza opoziției vehemente a suporterilor și a guvernelor. Real Madrid și FC Barcelona rămân principalele cluburi care încă susțin ideea unei competiții alternative.