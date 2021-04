BREAKING NEWS | Anunt de ultima ora al UEFA in privinta Euro! 4 orase au 10 zile ca sa anunte daca mai vor sau nu la Euro! Ce se intampla cu Bucurestiul

Euro vine la Bucuresti! UEFA a confirmat vineri capitala Romaniei printre destinatiile Euro 2020!

Munchen, Roma, Bilbao si Dublin au termen pana pe 19 aprilie sa ofere informatii referitoare la planurile pe care le au. Abia atunci va fi luata o decizie in prinvinta meciurilor programate sa se dispute in aceste 4 orase.



Celelalte 8 orase gazda Euro au fost confirmate, iar Bucurestiul e printre ele.

Intr-un comunicat trimis azi, UEFA a anutat ca St. Petersburg va permite accesul fanilor la 50% din capacitatea stadionului, cu posibilitatea de a creste procentul. Budapesta vrea sa permita accesul la 100%, in conditiile respectarii unor protocoale stricte la intrarea in stadion. La Baku se va juca tot cu jumatate de stadion plin. Fanii echipelor care vin din tarile calificate vor trebui sa prezinte un test Covid negativ la intrarea in Azerbaidjan.

Amsterdam, Bucuresti, Copenhaga si Glasgow au confirmat acces intre 25% si 33%. Amsterdam, Bucuresti si Copenhaga planuiesc sa creasca procentele in functie de evolutia pandemiei. Londra va accepta 25% dintr-ul sell out pe Wembley.