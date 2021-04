Anuntul care poate schimba complet fotbalul! UEFA este gata sa modifice una dintre cele mai importante reguli din competitiile europene!

UEFA este foarte aproape sa modifice regula golurilor marcate in deplasare in cupele europene.

Potrivit The Sun, vineri urmeaza ca forul continental sa ia o decizie finala in urma careia golurile marcate pe terenul adversarului sa decida calificarea doar dupa incheierea celor 90 de minute regulamentare.



Astfel, importanta golurilor marcate in deplasare ar urma sa fie diminuata. Aceasta propunere, care este sustinuta de majoritatea cluburilor de top din Europa, se va afla vineri pe masa Comitetului de Competitii al UEFA, din care fac parte, printre altii, vicepresedintele lui Manchester United, Ed Woodward, dar si directorul executiv de la Manchester City, Ferran Soriano.

Aceasta modificare ar veni in urma mai multor ani de dezbateri in acest sens. Cluburile care au sustinut inca de la inceput aceasta modificare au explicat ca in contextul fotbalului actual, in care echipele mari practica un fotbal ofensiv, indiferent daca joaca acasa sau in deplasare, aceasta regula nu ar mai avea sens.