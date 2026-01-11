Partidă ireală în Serie A! Echipa a deschis scorul după 51 de secunde, după care au urmat două cartonașe roșii și un autogol

Un jucător de fotbal din Indonezia, la nivelul ligii a patra, a fost suspendat pe viață în urma unei intrări criminale asupra unui adversar.

Intrarea criminală i-a adus suspendarea pe viață

Individul respectiv și-a lovit efectiv oponentul cu crampoanele în piept. Alergatul către minge a fost doar un pretext pentru a-și regla conturile într-o manieră lipsită de omenie.

Imaginile în cauză par a fi mai degrabă desprinse dintr-o luptă de K1 decât dintr-o partidă de fotbal la nivel de amatori.

Amendă de 30.000 de euro pentru făptaș

Din fericire, jucătorul lovit a putut să se ridice singur după câteva secunde, fără a întâmpina probleme majore.

Reacția arbitrului față de agresor a fost una promptă. I-a arătat rapid cartonașul roșu celui care a comis faultul brutal.

Inclusiv comisiile de disciplină din Indonezia s-au mișcat rapid. L-au suspendat pe viață pe individ și l-au amendat cu 30.000 de euro.

Videoclipul cu momentul cu pricina a fost preluat de publicația spaniolă Marca. Găsiți videoul cu faultul teribil aici.

