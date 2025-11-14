Finlanda U21 a marcat golul de 2-0 în partida cu România U21 dintr-un penalty inventat de arbitrul croat Dario Bel. Partida din preliminariile EURO U21 a fost transmisă în exclusivitate de VOYO și s-a văzut LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.

Finlanda U21 și-a dublat avantajul dintr-un penalty inventat

În minutul 71, atacantul Otso Liimatta a căzut efectiv lângă Cătălin Vulturar. Căpitanul „tricolorilor mici” abia dacă l-a atins cu mâna pe spate pe adversarul său.

Cum partida nu beneficiază de arbitraj video, greșeala de arbitraj împotriva României a rămas, iar elevii lui Costin Curelea au primit o lovitură nemeritată într-un duel important.

Matias Siltanen, în minutul 73, a transformat lovitura de pedeapsă cu un șut puternic pe centrul porții apărate de Lefter și a dus scorul la 2-0, închizând tabela de marcaj.

În urma acestei înfrângereri, România U21 a căzut în clasamentul grupei de pe locul 2 pe 3. Ar putea fi un eșec decisiv în lupta pentru calificarea la EURO U21.

