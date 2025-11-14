VIDEO EXCLUSIV România U21, „arsă” cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent

Rom&acirc;nia U21, &bdquo;arsă&rdquo; cu Finlanda U21! Arbitrul a acordat penalty pentru un fault inexistent Nationala U21 Momentul greșelii de arbitraj din Finlanda U21 - România U21 / Foto: captură de ecran VOYO
Alexandru Hațieganu
Decizie controversată de arbitraj în Finlanda U21 - România U21! Video cu momentul.

catalin vulturarCostin CureleaRomania U21EURO U21
Finlanda U21 a marcat golul de 2-0 în partida cu România U21 dintr-un penalty inventat de arbitrul croat Dario Bel. Partida din preliminariile EURO U21 a fost transmisă în exclusivitate de VOYO și s-a văzut LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro

Finlanda U21 și-a dublat avantajul dintr-un penalty inventat

În minutul 71, atacantul Otso Liimatta a căzut efectiv lângă Cătălin Vulturar. Căpitanul „tricolorilor mici” abia dacă l-a atins cu mâna pe spate pe adversarul său. 

Cum partida nu beneficiază de arbitraj video, greșeala de arbitraj împotriva României a rămas, iar elevii lui Costin Curelea au primit o lovitură nemeritată într-un duel important. 

Matias Siltanen, în minutul 73, a transformat lovitura de pedeapsă cu un șut puternic pe centrul porții apărate de Lefter și a dus scorul la 2-0, închizând tabela de marcaj.

În urma acestei înfrângereri, România U21 a căzut în clasamentul grupei de pe locul 2 pe 3. Ar putea fi un eșec decisiv în lupta pentru calificarea la EURO U21. 

Echipele de start din Finlanda U21 - România U21:

  • Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Miettinen, Naamo - Siltanen, Hyrylainen - Ruoppi, Talvitie, Soderback - Liimatta. 
  • Rezerve: Piispa, Puukko, Mentu, Helen, Pippola, Vaisto, Kujasalo, Moller, Laine
  • Selecționer: Mika Lehkosuo
  • România U21: Lefter - Strata, M. Duțu, M. Tudose, Sălceanu - R. Pop, C. Mihaim Vulturar, Boțogan, Ciubotaru - Trică
  • Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Burnete, D. Pop, D. Matei, Jalade, El Sawy, Szimionaș, Biliboc
  • Selecționer: Costin Curelea
Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Vezi live online Finlanda U21 - România U21. Unde și cum poți vedea meciul din preliminariile EURO
Finlanda U21 - România U21 - istoricul întâlnirilor directe
România U21 - Cipru U21 2-0 | „Tricolorii” lui Costin Curelea, victorie fără emoții
Imagini îngrijorătoare pentru Dinamo! Cum a fost surprins Alexandru Musi după accidentarea din România U21 – Cipru 21
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?
Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii
Bosnia - România, sâmbătă, de la 21:45 | Ultima deplasare la Sarajevo a fost un coșmar! Cum arată statistica în duelurile directe
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
Florin Talpan, lovitură în procesul cu Steaua București! Decizia justiției împotriva juristului

Emirate – Irak s-a jucat într-o atmosferă fabuloasă: echipa lui Olăroiu, gol anulat în minutul 90+6!

Emoționant: ce a spus comentatorul arab despre România, în timpul meciului lui Olăroiu

Louis Munteanu pleacă: Pancu a spus tot!

Preliminarii CM 2026 | Franța a umilit Ucraina! Portugalia s-a făcut de râs cu Irlanda! Roșu direct pentru Cristiano Ronaldo

Panică la stadionul din România! Arena, în flăcări! Pompierii au intervenit în forță



Bătuți de un adversar mai bun, dar și de arbitru. Cum au pierdut tricolorii mici în Finlanda?
Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo
Cum l-a descris Sabău pe Mircea Lucescu: ”Pentru asta a venit la națională”
Olanda - Polonia, Germania și Croația azi în preliminariile CM 2026, se anunță goluri multe! Start în primul meci, LIVE TEXT pe Sport.ro
Steaua București, în negocieri cu un brazilian! Daniel Oprița a confirmat că fotbalistul se antrenează cu „militarii”
