Manchester City a fost sancționată de Premier League! Amendă uriașă pentru "cetățeni"

Manchester City a fost amendată cu 2,09 milioane de euro pentru 22 de încălcări ale regulii cu numărul 33, legată de obligațiile de la începutul și reluarea meciurilor.

Mai exact, jucătorii lui Manchester City au întârziat de 22 de ori fie la startul meciurilor, fie la reluarea jocului după pauză. Aceste întârzieri au fost considerate neconforme cu standardele Premier League.

Manchester City a acceptat amenda și a decis să nu conteste decizia prin apel. "Cetățenii" au recunoscut încălcările și au reamintit jucătorilor și staff-ului responsabilitățile lor în conformitate cu regula L.33. Premier League a menționat că aceste reguli sunt esențiale pentru organizarea competiției la cele mai înalte standarde profesionale și pentru respectarea programului de difuzare a meciurilor.

