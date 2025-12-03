Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Antrenorul lui FCSB a vorbit despre prestația echipei sale și a punctat faptul că eliminarea lui Necșulescu din prima repriză a fost decisivă.

Roș-albaștrii au jucat cu un mix de jucători tineri și fotbaliști care nu au evoluat atât de mult în acest sezon.

FCSB a pierdut categoric partida cu UTA din runda a doua a Cupei României , scor 0-3. Arădenii au marcat cele trei goluri în a doua repriză, imediat după eliminarea lui Necșulescu.

„După ce am rămas devreme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi. Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele.

Dinții lui Chiricheș nu s-au rupt. Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault. A fost în fața mea, a fost 100% fault. Fault clar. Nu știu de ce nu a dat. Dar nu e o scuză. Nu e motivul pentru care am pierdut meciul.

Acum, cel mai important e meciul de sâmbătă. Ne vom concentra pe el. Când va veni meciul de Cupă vom fi concentrați pe el. Astăzi a fost ceva important pentru academie.

Noi credem mult că în academie se lucrează corect. Avem talente mari. Poate jocul de azi nu i-a ajutat să-și arate calitatea. Sunt sigur că vom avea din acești jucători în viitor titulari, de ce nu chiar la echipa națională.

(n.r. meciul cu Dinamo) E un meci important pentru noi. Avem nevoie de puncte. Pentru noi fiecare meci este ca o finală.

Sper că tânărul care s-a accidentat nu are ceva grav și îi doresc recuperare cât mai rapidă. Asta e cel mai important, ca jucatorii să fie sănătoși, indiferent că sunt de la noi sau de la adversari”, a spus Elias Charalambous, după înfrângerea cu UTA.

Ultimul meci din Grupa B din Cupa României pe care îl va juca FCSB va fi în deplasare la Universitatea Craiova, care va avea loc la începutul lunii februarie.

