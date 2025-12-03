Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault" Cupa Romaniei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut clar meciul cu UTA din Cupa României, scor 0-3.

uta Elias Charalambous FCSB Cupa Romaniei
FCSB a pierdut categoric partida cu UTA din runda a doua a Cupei României, scor 0-3. Arădenii au marcat cele trei goluri în a doua repriză, imediat după eliminarea lui Necșulescu.

Roș-albaștrii au jucat cu un mix de jucători tineri și fotbaliști care nu au evoluat atât de mult în acest sezon.

Elias Charalambous, revoltat în urma unei decizii de arbitraj

Antrenorul lui FCSB a vorbit despre prestația echipei sale și a punctat faptul că eliminarea lui Necșulescu din prima repriză a fost decisivă.

Charalambous a fost revoltat pe faptul că arbitrul Călin George nu dat fault în atac la faza primului gol.

„După ce am rămas devreme în 10 oameni lucrurile au fost mai dificile pentru noi. Câteodată trebuie să iei anumite decizii. Avem multe meciuri, mulți jucători din lot nu au fost aici cu noi. Am luat decizia de a lua mai mulți jucători din academie să le dăm șansa să joace. Cred că în prima repriză am jucat bine. Dar după cartonașul roșu lucrurile au fost mult mai grele.

Dinții lui Chiricheș nu s-au rupt. Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault. A fost în fața mea, a fost 100% fault. Fault clar. Nu știu de ce nu a dat. Dar nu e o scuză. Nu e motivul pentru care am pierdut meciul.

Acum, cel mai important e meciul de sâmbătă. Ne vom concentra pe el. Când va veni meciul de Cupă vom fi concentrați pe el. Astăzi a fost ceva important pentru academie.

Noi credem mult că în academie se lucrează corect. Avem talente mari. Poate jocul de azi nu i-a ajutat să-și arate calitatea. Sunt sigur că vom avea din acești jucători în viitor titulari, de ce nu chiar la echipa națională.

(n.r. meciul cu Dinamo) E un meci important pentru noi. Avem nevoie de puncte. Pentru noi fiecare meci este ca o finală.

Sper că tânărul care s-a accidentat nu are ceva grav și îi doresc recuperare cât mai rapidă. Asta e cel mai important, ca jucatorii să fie sănătoși, indiferent că sunt de la noi sau de la adversari”, a spus Elias Charalambous, după înfrângerea cu UTA.

Ultimul meci din Grupa B din Cupa României pe care îl va juca FCSB va fi în deplasare la Universitatea Craiova, care va avea loc la începutul lunii februarie.

Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și în închisori
Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: "Unde ai mai pomenit?"
Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită în Cupă: „Își bat joc"
Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul
Liverpool - Sunderland 1-1 a fost pe VOYO | "Cormoranii", un nou pas greșit. Chelsea, distrusă de Leeds
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Venezia 5-1
Inter Milano - Venezia 5-1. Chivu a dat de pământ cu divizionara secundă. Meciul a fost LIVE pe VOYO
Gigi Becali a surprins când a fost întrebat despre duelul cu Dinamo: „Niciodată în viața vieților"
Gigi Becali, tiradă după umilința cu UTA: "E plictisit, joacă la mișto". Un singur fotbalist lăudat
Incredibil! Ce se întâmplă între Sepsi și Roland Niczuly depășește orice imaginație

FCSB a dat lovitura: "Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc"

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: "Sunt bani mulți care trebuie luați"

România – Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului

România şi-a aflat adversarele de la Cupa Mondială



Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: "Unde ai mai pomenit?"
Ce notă a primit Cristi Chivu după Inter - Venezia 5-1
Maghiarii ne dau peste nas, după ce ne-au scos din calculele pentru sferturi: "Raportul de forțe nu s-a schimbat"
Gigi Becali, tiradă după umilința cu UTA: "E plictisit, joacă la mișto". Un singur fotbalist lăudat
INTERVIU cu Adrian Mutu: "Vreau ca Tiago să-mi urmeze pașii". Ce a spus despre documentar, națională și unde ar vrea să antreneze
Trei foști dinamoviști o salvează pe Dinamo. Dorinel, Sabău și Rednic. Caramavrov scrie despre meciurile care au decis retrogradatele și „salvatele"
Mircea Rednic face revoluție la UTA! Un atacant de națională și fost campion, dorit la Arad 
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată". VIDEO

Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză"

