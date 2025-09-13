VIDEO EXCLUSIV Fault criminal în West Ham - Tottenham! Soucek i-a rupt jambiera lui Palhinha și a văzut direct cartonașul roșu

West Ham - Tottenham

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:30, în etapa #4 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în România în exclusivitate pe VOYO.

Fault criminal în West Ham - Tottenham! Soucek i-a rupt jambiera lui Palhinha

În minutul 54 al meciului, Tomas Soucek l-a faultat dur pe Joao Palhinha, căruia i-a și rupt jambiera. Jucătorii lui Spurs au cerut imediat eliminarea fotbalistului ceh.

Iar ”centralul” Jarred Gillet nu s-a sfiit și i-a arătat cartonașul roșu lui Soucek. West Ham a rămas, în consecință, în inferioritate numerică după nici măcar o oră de joc.

  • Vlcsnap 2025 09 13 20h45m37s991
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: VOYO

Echipele de start

  • West Ham: Hermansen - Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf - Ward-Prowse, Soucek - M. Fernandes, Paqueta, Summerville - Bowen

Rezerve: Areola, Igor, Fullkrug, Irving, Magassa, Luis Guilherme, Potts, Wan-Bissaka, Wilson

Manager: Graham Potter

  • Tottenham: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bergvall, Palhinha, Sarr - Kudus, Tel, Simons

Rezerve: Kinsky, Danso, Bentancur, Davies, Johnson, Kolo Muani, Odobert, Richarlison, Udogie

Manager: Thomas Frank

