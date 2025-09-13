Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 19:30, în etapa #4 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League, care se vede în România în exclusivitate pe VOYO.



Fault criminal în West Ham - Tottenham! Soucek i-a rupt jambiera lui Palhinha



În minutul 54 al meciului, Tomas Soucek l-a faultat dur pe Joao Palhinha, căruia i-a și rupt jambiera. Jucătorii lui Spurs au cerut imediat eliminarea fotbalistului ceh.



Iar ”centralul” Jarred Gillet nu s-a sfiit și i-a arătat cartonașul roșu lui Soucek. West Ham a rămas, în consecință, în inferioritate numerică după nici măcar o oră de joc.

