Laurențiu Reghecampf (50 de ani) descoperă din mers particularitățile fotbalului african!

De când a preluat Al-Hilal Omdurman (Sudan), în august 2025, românul a fost nevoit să joace în diferite țări cu o echipă rămasă fără avantajul terenului propriu de trei ani. Și, finalmente, a ajuns să înscrie Al-Hilal Omdurman în campionatul din... Rwanda!

Și campania din Champions League a oferit o situație atipică. Formația lui „Reghe“ a disputat primele meciuri considerate „acasă“, la Kigali (Rwanda), iar pe ultimele le va juca, la Benghazi (Libia).

Delegația sudanezilor, fără vize până pe ultima sută de metri!

Laurențiu Reghecampf a avut un singur gând, în ultimele două luni: pregătirea dublei cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) din etapa a 3-a și 4-a, în Champions League. Și, când vedem că Al-Hilal Omdurman are o serie de opt victorii acum, e clar că „Reghe“ a făcut totul ca la carte.

Chiar și așa, deplasarea echipei în Africa de Sud a dat naștere la o situație incredibilă. Concret, delegația sudanezilor n-a obținut vizele de intrare pe teritoriul Africii de Sud decât în... „minutul 90“!

Hassan Ali Issa, secretarul general al celor de la Al-Hilal Omdurman, a confirmat, abia astăzi, că echipa a intrat în posesia documentelor de călătorie. „Am reușit să rezolvăm, într-un final, problema vizelor. Vom pleca, astăzi, spre Pretoria. A fost, într-adevăr, o situație critică în privința vizelor, dar e important că s-a rezolvat“, a declarat Hassan Ali Issa.

Partida Mamelodi Sundowns – Al-Hilal Omdurman se va juca, vineri, de la ora 20:00, ora României.

