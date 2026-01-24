Nu degeaba a fost programat meciul Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) – Al-Hilal Omdurman (Sudan) în prim-time, vineri seara. Confruntarea găzduită de Pretoria a fost, într-adevăr, meciul serii în Champions League!

Și o partidă pe care Laurențiu Reghecampf a pregătit-o în ultimele două luni, prin duelurile din prima ligă rwandeză, chiar s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Dincolo de scorul final, 2-2, care spune povestea unui meci spectaculos, au fost două reușite de generic! Câte una de fiecare parte.

Primii care au punctat au fost elevii lui „Reghe“, după o fază creată de Jean Claude, jucător scăpat de suspendare, printr-o decizie venită la apel, în săptămâna întâlnirii. Fotbalistul din Burundi a făcut un dribbling spectaculos în tușă, după care l-a servit pe Omer, al cărui șut-bombă a „rupt“ plasa (15).

Sud-africanii au egalat repede, prin Arthur Sales (22) și, la pauză, scorul a fost egal: 1-1. La reluare, a fost rândul gazdelor să marcheze un gol fabulos. Teboho Mokoena a primit mingea la marginea careului și a lansat o „torpilă“ care s-a oprit în plasa porții lui Farid Ouedraogo (64). S-a terminat 2-2, după reușita semnată de același Omer, care a făcut dubla, în minutul 71.

Al-Hilal Omdurman și Mamelodi Sundowns, favorite la calificare din grupa C, se vor reîntâlni, de această dată, la Benghazi (Libia), pe 30 ianuarie. Asta deoarece, echipa lui Reghecampf e privată de avantajul terenului propriu din cauza războiului din Sudan.

