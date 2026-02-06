Rapid a remizat în derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Pentru giuleșteni a marcat Alexandru Pașcanu (75'), în timp ce Petrolul a înscris prin Papp (73'). Marco Dulca a fost eliminat în minutul 90+6.

Paul Papp, despre slăbiciunea Rapidului: „Mai greu”

Paul Papp a spus care este slăbiciunea Rapidului pe care ploieștenii au speculat-o. Fundașul a declarat că este mulțumit cu punctul obținut în Giulești.

„Suntem fericiți că nu am pierdut, e un egal bun pentru moral. A fost un meci dificil la a doua clasată și cred că am făcut un meci solid, bun, puteam să și câștigă, puteam să și pierdem. Sunt bucuros pentru rezultat până la urmă.

Știam că Rapidului nu îi convine să aibă un joc pozițional, se descurcă mai greu, credem noi, ei sunt o echipă mai mult de contraatac. Noi am pregătit bine jocul și la o fază fixă am speculat, cam ăsta este istoricul

Nu, nu e adevărat, deja avem 35-37 de ani, nu are rost să te cerți cu antrenorul, nu există niciun conflict. A fost o perioadă mai proastă, mai nasoală, dar am știut să gestionăm bine.

Acum locurile sunt cât de cât normal, iar moralul este bun. Am jucat cu trei echipei bune, care se bat la campionat, sperăm să o ținem tot așa și să ne salvăm de la retrogradare.

Eu nu am simțit, îmi zicea Manea că îl ustură ochii, gâtul, nu avea sens să oprească arbitrul partida pentru niște gaze.

Ne cunoaștem (n.r. despre Gâlcă) de când dânsul antrena la altă echipă și eu jucam acolo, îi port un mare respect și i-am urat baftă și cam atât”, a spus Paul Papp după remiza cu Rapid.

În urma acestui rezultat, Rapid se află pe locul doi la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin. De cealaltă parte, Petrolul se află pe poziția a 12-a cu 25 de puncte adunate.