Rapid a remizat în derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Pentru giuleșteni a marcat Alexandru Pașcanu (75'), în timp ce Petrolul a înscris prin Papp (73'). Marco Dulca a fost eliminat în minutul 90+6.

Alexandru Pașcanu: „Bine că mai am toți dinții în gură”

Franjo Prce l-a lovit cu piciorul în cap pe Pașcanu în figură la faza golului egalizator din meciul cu Petrolul. Jucătorul ploieștenilor nu a fost avertizat, iar fundașul giuleștenilor s-a amuzat după meci.

„Un punct muncit. Voiam cele trei puncte, dar nu a fost să fie. Trebuie să ne refacem repede. Avem marți (n.r. - 10 februarie) cel mai important meci din sezonul ăsta (n.r - din Cupa României cu CFR Cluj).

Mă simțeam un pic vinovat la golul lor. N-am văzut dacă a fost fault. Cel mai greu e când este o deviere la prima bară. Nu am văzut nicio fază. Nu știu dacă a fost fault. Am luat și o gheată, și un pumn. Bine că mai am toți dinții în gură.

Anul acesta trebuie să ne bucurăm de fotbal, să profităm că suntem acolo sus. Nu poți să câștigi toate meciurile. Dacă câștigai 20 de meciuri, erai în Champions League.

Dar ai și adversari. Nu e ușor. Suntem conștienți că la meciul cu CFR e bună doar victoria. Putem intra cu șanse bune în sferturi în Cupă. Va fi un meci greu. Cred în șansele noastre.”, a spus Pașcanu.

În urma acestui rezultat, Rapid se află pe locul doi la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin. De cealaltă parte, Petrolul se află pe poziția a 12-a cu 25 de puncte adunate.